В Краматорске слышны звуки взрывов

В городском совете призывают людей быть в укрытиях.

В Краматорске Донецкой области вечером, 7 января, слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные жители в телеграммах-каналах.

Краматорский городской совет призвал жителей города находиться в укрытиях и не снимать фото или видео работы ПВО или ударов по городу.

"Находитесь в укрытиях, сохраняйте информационную тишину. Не публикуйте фото/видео взрывов, работу ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, что, несмотря на обещания диктатора Путина, российские террористы все же обстреливают Украину в последние часы Рождества.

Известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.

Также террористы обстреляли Харьковскую область. Обстоятельства ракетных ударов и масштабы разрушений устанавливаются.

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