В Краматорске слышны звуки взрывов

В городском совете призывают людей быть в укрытиях.
В Краматорске Донецкой области вечером, 7 января, слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают местные жители в телеграммах-каналах.
Краматорский городской совет призвал жителей города находиться в укрытиях и не снимать фото или видео работы ПВО или ударов по городу.
"Находитесь в укрытиях, сохраняйте информационную тишину. Не публикуйте фото/видео взрывов, работу ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, что, несмотря на обещания диктатора Путина, российские террористы все же обстреливают Украину в последние часы Рождества.
Известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.
Также террористы обстреляли Харьковскую область. Обстоятельства ракетных ударов и масштабы разрушений устанавливаются.
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