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В Крыму раздаются взрывы

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
7024
Время на прочтение
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В Крыму раздаются взрывы

Фото: ТСН.ua

В Джанкое звучала воздушная тревога.

В крымском Джанкое слышны звуки взрывов вечером 7 января во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил паблик "Риа-Мелитополь".

"Джанкой, Крым – слышны взрывы. 22:38 Воздушная тревога в Крыму", – говорится в коротком заявлении.

Об этом же сообщает в Сети и журналист Андрей Цаплиенко.

Пока ни российские оккупанты, ни представители Украины ситуацию не комментировали.

Напомним, взрывы в Крыму раздавались и в ночь на 5 января: соответствующие звуки были слышны в поселке Нижнегорское.

Вечером 4 января взрывы прогремели на мысе Фиолент в оккупированном Севастополе, после чего возник масштабный пожар.

Заметим, по данным украинской разведки, Россия передислоцирует на север Крыма новые военные подразделения и продолжает строить оборонительные сооружения, чтобы удержать оккупированные территории и сохранить сухопутный коридор на полуостров.

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Дата публикации
Просмотры
7024
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