В Крыму раздаются взрывы

В Джанкое звучала воздушная тревога.
В крымском Джанкое слышны звуки взрывов вечером 7 января во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщил паблик "Риа-Мелитополь".
"Джанкой, Крым – слышны взрывы. 22:38 Воздушная тревога в Крыму", – говорится в коротком заявлении.
Об этом же сообщает в Сети и журналист Андрей Цаплиенко.
Пока ни российские оккупанты, ни представители Украины ситуацию не комментировали.
Напомним, взрывы в Крыму раздавались и в ночь на 5 января: соответствующие звуки были слышны в поселке Нижнегорское.
Вечером 4 января взрывы прогремели на мысе Фиолент в оккупированном Севастополе, после чего возник масштабный пожар.
Заметим, по данным украинской разведки, Россия передислоцирует на север Крыма новые военные подразделения и продолжает строить оборонительные сооружения, чтобы удержать оккупированные территории и сохранить сухопутный коридор на полуостров.
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