У Криму лунають вибухи

У кримському Джанкої чутно звуки вибухів ввечері 7 січня під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив паблік "Риа-Мелитополь".

"Джанкой, Крим – чутно вибухи. 22:38 Повітряна тривога в Криму", – йдеться в короткій заяві.

Про це ж повідомляє у Мережі і журналіст Андрій Цаплієнко.

Наразі ні російські окупанти, ні представники України ситуацію не коментували.

Нагадаємо, вибухи в Криму лунали і в ніч проти 5 січня: відповідні звуки було чутно у селищі Нижньогірське.

А ввечері 4 січня вибухи прогриміли на мисі Фіолент в окупованому Севастополі, після чого виникла масштабна пожежа.

Зауважимо, за даними української розвідки, Росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи і продовжує будувати оборонні споруди, аби втримати окуповані території та зберегти сухопутний коридор на півострів.

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