У Краматорську чути звуки вибухів

У міській раді закликають людей бути в укриттях.
У Краматорську Донецької області ввечері, 7 січня, чути звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.
Краматорська міська рада закликала жителів міста перебувати в укриттях та не знімати фото чи відео роботи ППО або ударів по місту.
"Перебувайте в укриттях, зберігайте інформаційну тишу. Не публікуйте фото/відео вибухів, роботу ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що попри обіцянки диктатора Путіна, російські терористи все ж обстрілюють Україну в останні години Різдва.
Відомо, що окупанти завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.
Також терористи обстріляли Харківську область. Обставини ракетних ударів та масштаби руйнувань встановлюються.
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