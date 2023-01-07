Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Краматорську чути звуки вибухів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
296
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Краматорську чути звуки вибухів

Фото: Telegram-канал Павла Кириленка

У міській раді закликають людей бути в укриттях.

У Краматорську Донецької області ввечері, 7 січня, чути звуки вибухів. 

Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах. 

Краматорська міська рада закликала жителів міста перебувати в укриттях та не знімати фото чи відео роботи ППО або ударів по місту. 

"Перебувайте в укриттях, зберігайте інформаційну тишу. Не публікуйте фото/відео вибухів, роботу ППО", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що попри обіцянки диктатора Путіна, російські терористи все ж обстрілюють Україну в останні години Різдва. 

Відомо, що окупанти завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. 

Також терористи обстріляли Харківську область. Обставини ракетних ударів та масштаби руйнувань встановлюються. 

Читайте також:

Колаборантам по заслугах: мешканець Краматорська здавав позиції ЗСУ та отримав вирок суду

Колаборантам по заслугах: мешканець Краматорська здавав позиції ЗСУ та отримав вирок суду

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
296
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація