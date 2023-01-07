У Краматорську чути звуки вибухів

У міській раді закликають людей бути в укриттях.

У Краматорську Донецької області ввечері, 7 січня, чути звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.

Краматорська міська рада закликала жителів міста перебувати в укриттях та не знімати фото чи відео роботи ППО або ударів по місту.

"Перебувайте в укриттях, зберігайте інформаційну тишу. Не публікуйте фото/відео вибухів, роботу ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що попри обіцянки диктатора Путіна, російські терористи все ж обстрілюють Україну в останні години Різдва.

Відомо, що окупанти завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Також терористи обстріляли Харківську область. Обставини ракетних ударів та масштаби руйнувань встановлюються.

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