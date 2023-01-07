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Обстріл Харківської області на Різдво: що відомо про ракетні удари Росії

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Обстріл Харківської області на Різдво: що відомо про ракетні удари Росії

Фото: Associated Press

Терористи продовжують обстрілювати Україну.

У Харківській області ввечері, 7 січня, лунають вибухи

Про це пишуть телеграм-канали та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Російські терористи після 23:00 почали знову ракетами обстрілювати українські міста, попри так зване путінське "перемир'я", яке за обіцянкою диктатора повинно було тривати до кінця Різдва. 

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!", - написав Синєгубов. 

У Харківській ОВА додали, що терористи обстріляли місто Мерефа Харківського району. Масштаби руйнувань встановлюються. 

"Зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 7 січня звуки вибухів чули також і у Запоріжжі. Наразі офіційної інформації про це немає. 

Зазначимо, що російський диктатор Путін та окупаційне Міноборони оголосило про так званий "режим припинення вогню" на 36 годин. Росія обіцяла не обстрілювати Україну нібито до 24:00 7 січня, проте з перших годин порушила цю ж обіцянку. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1109
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