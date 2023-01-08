Данилов назвал один из городов России, где могут начать производство "шахедов"

В ноябре 2022 года появилась информация, что Москва тайно заключила соглашение с Тегераном о начале производства иранских беспилотников на территории России. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, в каком из российских городов могут начать производство дронов-камикадзе.

Об этом он сказал в интервью в рамках телемарафона.

"Мы понимаем, что там происходит, один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал, что в дронах-камикадзе нашли комплектующие производства компаний, которые должны придерживаться введенных санкций и не поставлять их Ирану.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что компании, которые их поставляли, будут продолжать это делать. Тогда из чего будут составлять свои дроны – это большой вопрос. Будет ли замена деталей", — подчеркнул он.

Алексей Данилов также отметил, что украинские военные постоянно сбивают дроны, поэтому Украина и дальше будет иметь информацию о комплектующих иранских дронов-камикадзе.

Иранские беспилотники на войне

Россия с октября активно терроризирует украинские города, нанося удары иранскими дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Издание CNN сообщало, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты для беспилотников после того, как страны-террористки достигли соглашения о начале производства ударных беспилотников.

Аналитики считают, что Россия будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы обеспечить большее количество систем высокоточного оружия для использования в Украине.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что по состоянию на 4 января Россия имеет в своем арсенале около 100 иранских дронов-камикадзе, которыми она атакует Украину.

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