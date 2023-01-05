Когда в России закончатся иранские дроны: ответ аналитиков

Российские захватчики все больше полагаются на беспилотники иранского производства в войне против Украины и, вероятно, значительно истощили свой текущий запас этих дронов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские силы увеличили темпы атак дронами на украинскую критическую инфраструктуру за последний месяц.

Сообщается, что дроны поступают в РФ из Ирана партиями – по 200 и 300 единиц. Российский контракт с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников. Но когда РФ получит очередную партию беспилотников иранского производства, пока неизвестно.

"Российские войска, вероятно, стали зависеть от использования беспилотников иранского производства, поскольку они дешевой альтернативой высокоточным ракетам, запасы которых российские военные, вероятно, значительно исчерпали", — считают эксперты.

Аналитики считают, что Россия будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы обеспечить большее количество систем высокоточного оружия для использования в Украине.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что по состоянию на 4 января Россия имеет в своем арсенале около 100 иранских дронов-камикадзе, которыми она атакует Украину.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские войска запускают иранские дроны-камикадзе Shahed в темную пору вдоль реки Днепр, чтобы их было труднее обнаружить радиолокационно.

Зеленский за 4 января: мощные результаты - едет новое оружие