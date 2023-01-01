Таропрогноз на 2-8 января 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро уже много времени фигурируют в фильмах и книгах. За этим стоят десятки и сотни лет в гадании на этом инструменте для оккультных практик. Сейчас картами Таро используют не только гадалки, но психологи и психотерапевты, используя эти интересные изображения на картоне в виде метафорических карт. Для того чтобы узнать больше о вероятном будущем, читайте таропрогноз на 2-8 января 2023 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 2-8 января 2023 года "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Перестаньте быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 2-8 января 2023 года "Туз пентаклей"

Эта карта принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. Она свидетельствует о наградах, процветании, развитии и плодородии. В этом году вас будут ожидать практические достижения и ощутимые результаты. Вы можете получить реальную власть над другими людьми и доверие в определенных ситуациях. Ищите богатства, но не забывайте о трудностях реального мира.

Добивайтесь успеха и извлекайте выгоду из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно делать реалистичные планы и тщательно прорабатывать все детали. Используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Новые начинания должны быть приземлены и доступны. Также могут появиться средства для успешной реализации проектов. Стройте ваше благосостояние.

Таропрогноз на финансы

Карта недели на 2-8 января "Король кубков"

Эта карта Таро относится к картам двора. Ее значение свидетельствует о стабильности, мудрости, дипломатичности, благородстве и поддержке. Она призывает вас в течение этого месяца быть верными своим чувствам и заняться пониманием человеческой натуры для улучшения финансового положения. Также следует найти мудрого наставника.

В финансовых вызовах сдерживайте чувство, но не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию в спокойных обстоятельствах. Будьте уверены в избранном пути. Не забывайте о жесткости характера и спокойствии в кризисных ситуациях. Правильно выполняйте свою работу, учитывайте обстоятельства. Терпение и самодисциплина принесут желаемые изменения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее астролог рассказала, каким будет 2023 год для короля Чарльза III. В частности, речь идет о семейных неурядицах и многих вызовах.

К тому же, астролог Влад Росс назвал фамилию преемника Путина и убеждает, что тот будет согласен на все.

Также на днях появилось объяснение, почему российский диктатор Владимир Путин приступил к полномасштабному вторжению именно 24 февраля 2022 года.

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