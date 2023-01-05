Бахмут уничтожен более чем на 60 процентов — Кириленко

Украинские защитники мужественно обороняют город.
В результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", пишет "Интерфакс-Украина".
"Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, этим страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен", — сказал Кириленко.
Ситуация в Бахмуте
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах на Бахмутском направлении. Он отметил спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.
Главный разведчик Украины Кирилл Буданов ранее рассказал, что город перестал существовать.
А между тем России через Бахмут нужен перерыв.
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