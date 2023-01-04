Для "зеков" не хватает командиров: эксперт объяснил тактику атак ЧВК "Вагнера" под Бахмутом

На штурм украинских позиций "вагнеровцы" отправляют группы от 10 до 30 человек. Этому есть простое объяснение.

Военный эксперт Олег Жданов назвал две основные причины, почему российские "зеки", составляющие основную часть ЧВК "Вагнера" возле Бахмута, атакуют позиции Сил обороны Украины малыми группами.

Соответствующее объяснение он дал в своем видеоблоге в среду, 4 января.

По словам Жданова, атаковать большими силами "вагнеровцам" не позволяют прежде всего условия обороны, которая со стороны ВСУ в основном позиционная.

"Нет возможности гнать в наступление батальонно-тактические группы. Летом они ходили с бронетехникой, артиллерией, штурмовали позиции. Сегодня там негде развернуть батальон. Поэтому пускают малые группы в надежде, что они менее уязвимы и у них будет больший успех”, — отметил эксперт.

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Теперь ВСУ адаптировались к защите позиций в условиях атак группами от подразделения к взводу — то есть от 10 до 30 человек.

Второй причиной является отсутствие квалифицированных кадров, то есть командиров, которые могли бы повести в бой вчерашних узников, которыми из-за отсутствия у них военной подготовки, сложно руководить.

"Чтобы вести в атаку роту (100 человек) или батальон (500 человек) нужна целая система военного управления, то есть командиров. А так им дают кого-то одного, кто имеет понятие в организации штурмовых действий, и он ими как-то руководит в пределах досягаемости голоса или радиостанции. А на сто человек нужен командир роты, три командира взвода и десять сержантов. А где их взять?" – риторически спрашивает эксперт.

Поэтому, по его мнению, отсутствие кадров и невозможность физически и технически развернуть масштабное наступление стало причиной применения малых групп во время штурма позиций под Бахмутом.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин придумал объяснение, почему его наемникам не удается захватить Бахмут в Донецкой области.