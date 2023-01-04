Зеленский сообщил об успехах на Бахмутском направлении: "Это хороший результат"

Глава государства отметил, что оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинских защитников, которые наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 января.

"Хочу сегодня отметить наших бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута. Это хороший результат и я благодарю за него", – рассказал Зеленский.

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Он добавил, что каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и на Донбассе – это существенное ослабление государства-агрессора.

"Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году — а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине — они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами — это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально", — подчеркнул президент.

Он отметил, что это сложная и болезненная задача, однако "иначе нельзя". Глава государства также подчеркнул, что террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления.

"Я благодарю наших защитников Бахмутской крепости! Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции! Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганщины и некоторых южных районов нашего государства!" – резюмировал Зеленский.

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Напомним, 4 января стало известно, что украинские пограничники отразили попытку штурма со стороны оккупантов под Бахмутом. В результате враг потерял свои позиции, девять членов личного состава, еще около 20 захватчиков были ранены.

В этот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что для повышения эффективности применения войск российские оккупанты в ближайшее время продолжат формировать дополнительные штурмовые подразделения. Враг будет сосредоточивать основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

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