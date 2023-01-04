Байден: США рассматривают возможность передачи Украине БМП Bradley

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Украина должна получить эти БМП.

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривается вопрос отправки боевых машин Bradley в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе с вторжением России.

Об этом информирует Reuters.

"Да", — лаконично сказал Байден, отвечая на вопрос, рассматривается ли такая возможность.

Напомним, что на прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что США рассматривают возможность передачи Украине боевых машин Bradley в рамках очередного пакета военной помощи.

Bradley – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. Более подробно о БМП M2 "Bradley", которую США могут передать Украине, читайте в материале ТСН.ua.

Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC.

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