В Белом доме думают о передаче Украине боевых машин Bradley

Окончательное решение руководством США пока не принято

В США рассматривают возможность передачи Украине боевых машин Bradley в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В Белом доме сообщили, что Вашингтон постоянно контактирует с Киевом по обеспечению военной помощью, необходимой для защиты от российских агрессоров.

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Вместе с тем источники сообщают, что нет конкретных деталей по этому вопросу.

Вместе с тем, собеседник заявил, что боевые машины Bradley помогут Вооруженным силам Украины обеспечить "увеличение наземных боевых возможностей".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 финансовый год, содержащий пакет помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Администрации президента США Джо Байдена до сих пор не решили, как победить Путина.

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