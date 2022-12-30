Астрологический прогноз на 30 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: переделка старых проектов пользы не принесет, поэтому лучше заняться новыми – что называется, с нуля – делами, они окажутся успешными. Решение серьезных финансовых и бизнес-вопросов лучше отложить до следующего года, сегодня слишком велика опасность совершить пусть и небольшую, но досадную ошибку, которая приведет к материальным потерям. Можно отправляться в поездки – как ближние, так и дальние, и покупать подарки "под елочку".

Символ дня: ларец с сокровищами.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: красный гранит, морион, агат, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: велика вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и нервной системой. Необходимо избегать стрессов и опасаться пищевых отравлений.

Питание дня: однодневное голодание накануне праздничного застолья позволит не только очистить организм, но и насытить его энергией, в которой в последнее время ощущался серьезный недостаток.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, окажет позитивное влияние не только на внешность, но и на состояние организма.

Афоризм дня: "Терпение и время дают больше, чем торопливость и страсть" (Лафонтен).

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – дарит творческие способности во всех видах искусства и чувство юмора, позволяющее с иронией и оптимизмом смотреть на жизнь.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на примирение с врагами – конфликты разрешатся как будто бы сами собой.

Сны дня: сны нынешней ночи непросты в толковании, но, если все-таки удастся добраться до их сути, можно будет узнать свое будущее.

Табу дня: необходимо избегать сидячего образа жизни.

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