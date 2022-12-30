Астрологический прогноз на 30 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: переделка старых проектов пользы не принесет, поэтому лучше заняться новыми – что называется, с нуля – делами, они окажутся успешными. Решение серьезных финансовых и бизнес-вопросов лучше отложить до следующего года, сегодня слишком велика опасность совершить пусть и небольшую, но досадную ошибку, которая приведет к материальным потерям. Можно отправляться в поездки – как ближние, так и дальние, и покупать подарки "под елочку".
Символ дня: ларец с сокровищами.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, пурпурный.
Счастливые камни дня: красный гранит, морион, агат, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: велика вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и нервной системой. Необходимо избегать стрессов и опасаться пищевых отравлений.
Питание дня: однодневное голодание накануне праздничного застолья позволит не только очистить организм, но и насытить его энергией, в которой в последнее время ощущался серьезный недостаток.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, окажет позитивное влияние не только на внешность, но и на состояние организма.
Афоризм дня: "Терпение и время дают больше, чем торопливость и страсть" (Лафонтен).
Ангел-хранитель дня: Фэдолам – дарит творческие способности во всех видах искусства и чувство юмора, позволяющее с иронией и оптимизмом смотреть на жизнь.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на примирение с врагами – конфликты разрешатся как будто бы сами собой.
Сны дня: сны нынешней ночи непросты в толковании, но, если все-таки удастся добраться до их сути, можно будет узнать свое будущее.
Табу дня: необходимо избегать сидячего образа жизни.
Читайте также:
- Любовный гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака
- Китайский гороскоп по знакам на 2023 год
- Гороскоп удачи на 2023 год для всех знаков Зодиака
- Ретроградный Меркурий 29 декабря 2022-го - 18 января 2023 года: что нас ждет в это время