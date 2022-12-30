Астрологічний прогноз на 30 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: перероблення старих проєктів користі не принесе, тож краще зайнятися новими – як кажуть, з нуля – справами, вони виявляться успішними. Рішення серйозних фінансових і бізнес-питань краще відкласти до наступного року – сьогодні надто велика небезпека припуститися нехай і невеликої, але прикрої помилки, яка призведе до матеріальних втрат. Можна вирушати в поїздки – як ближні, так і далекі, та купувати подарунки "під ялинку".

Символ дня: скринька зі скарбами.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний, пурпуровий.

Щасливе каміння дня: червоний граніт, моріон, агат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із шлунково-кишковим трактом, серцево-судинною та нервовою системами. Необхідно уникати стресів та остерігатися харчових отруєнь.

Харчування дня: одноденне голодування напередодні святкового застілля дозволить не лише очистити організм, а й наситити його енергією, серйозна нестача якої відчувалася останнім часом.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, позитивно вплине не лише на зовнішність, а й на стан організму.

Афоризм дня: "Терпіння й час дають більше, ніж квапливість і пристрасть" (Лафонтен).

Ангел-охоронець дня: Федолам – дарує творчі здібності у всіх видах мистецтва та почуття гумору, що дозволяє з іронією та оптимізмом дивитися на життя.

Магія і містика дня: можна читати замовляння на примирення з ворогами – конфлікти вирішаться начебто самі собою.

Сни дня: сни нинішньої ночі непрості для тлумачення, та якщо все ж вдасться осягнути їхню суть, можна буде дізнатися про своє майбутнє.

Табу дня: необхідно уникати сидячого способу життя.

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