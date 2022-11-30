Гороскоп талану на 2023 рік для всіх знаків зодіаку

Планета-благодійниця Юпітер 2023 року принесе успіх представникам земних знаків зодіаку: Тельцям, Дівам, Козорогам, оскільки вона увійде до знака Тельця 16 травня 2023 року і переміщатиметься ним до 26 травня 2024 року.

Також початок року буде щасливим для Овнів, Левів, Стрільців, оскільки в період від 21 грудня 2022 року до 16 травня 2023-го Юпітер рухається вогняним Овном і допомагає досягти найкращих результатів у справах, розпочатих у середині 2022 року, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Юпітер – це газовий гігант, один із найяскравіших об'єктів у нашому небі та найбільша планета в Сонячній системі, яка має безліч супутників. Коли наші пращури називали Юпітер на честь царя всіх богів, вони навіть не уявляли розмірів цієї планети і того, наскільки Юпітеру справді підходить ця назва.

2023-й – рік Водяного Кролика (Зайця, Кота) за китайським гороскопом, настає 22 січня о 04:53 за китайським календарем. Кролик (Кіт) асоціюється з комфортом, символічно пов'язаний з Юпітером. Планета характеризує соціальний статус, владу, експансію. Всі ми знаємо, як поводяться коти – таке відчуття, що вони – центр Всесвіту, і навколо них обертається світ. Кролик, як і Кіт – тихий, потайливий, домосід, який уникає конфліктів і зайвої метушні. Спритні, хитрі, яскраві та гарні тварини, але не дуже активні, бо надають перевагу спокійному і ситому життю. Зміни на зовнішньому плані будуть дуже відчутними після 2022 року, коли панував Водяний Тигр – агресивний хижак.

Незалежно від того, під яким знаком зодіаку ви народилися, значно збільшується ваша удачливість та везіння, якщо день вашого народження потрапляє в ці часові інтервали:

Земляний Кролик: 19 лютого 1939 – 7 лютого 1940

Золотий (Металевий) Кролик: 6 лютого 1951 – 26 січня 1952

Водяний Кролик: 25 січня 1963 – 12 лютого 1964

Дерев'яний Кролик: 11 лютого 1975 – 30 січня 1976

Вогняний Кролик: 29 січня 1987 – 16 лютого 1988

Земляний Кролик: 16 лютого 1999 – 4 лютого 2000

Золотий (Металевий) Кролик: 3 лютого 2011 – 22 січня 2012

Водяний Кролик: 22 січня 2023 – 9 лютого 2024

2023 року Кролик і Кіт представляють жіночу стихію Води; в цей період будь-які процеси розвиваються повільно, зовнішня агресія знижується, люди прагнуть мати родину, народити дітей, вирішити майнове питання і облаштувати своє житло. Статуетки котів, зайців та їхніх сімейств будуть відмінним амулетом протягом року, а якщо в будинку є домашній вихованець – кролик або кіт, то талан обов'язково зайде до вашого будинку в період від 22 січня 2023-го до 9 лютого 2024 року.

Інтенсивність бойових дій від кінця січня 2023 року знижуватиметься, тому що на перший план виходять зовсім інші пріоритети. Гучні події радше будуть пов'язані з викритими махінаціями та інтригами, таємними схемами, обманом і підробками.

До 16 травня 2023 року успіх супроводжує Овнів, Левів, Стрільців. Візьміть максимум від цього періоду, проявляйте активність у реалізації найсміливіших цілей. Це час великих можливостей для того, щоб знайти своє місце в соціумі. Транзит Юпітера Овном сприяє починанням за кордоном, взаєминам з іноземцями.

Щасливчик на початку 2023 року, безперечно, Овен, оскільки Юпітер переміщається цим знаком зодіаку. Відбудуться події, які багато чого прояснять і надихнуть на щось нове. Беріть участь у будь-яких справах, де є можливість виявити якісь свої особисті якості, навіть якщо це доведеться робити вперше. З'явиться шанс посісти вищий щабель у соціальній ієрархії, отримати хорошу посаду, владу, авторитет.

Леви і Стрільці потрапляють до потоку талану й везіння від кінця грудня 2022 року і до 16 травня 2023-го. Але доведеться докласти зусиль, аби не прогаяти щасливий шанс. З одного боку, гармонійний аспект від Юпітера розслаблює, але якщо ви зможете зібратися і забудете про лінощі, то поряд з Овном отримаєте в цей період максимум із рога достатку. Продовжуйте те, що розпочато 2022 року, нарощуйте потенціал, який вже є, і ви отримаєте визнання свого оточення, а також гарний прибуток за виконану роботу.

Стрільцям щастить трохи більше, ніж Левам, переважно через те, що активність вища. Проте Всесвіт не перешкоджатиме виконанню бажань і втіленню задумів у реальність, ба більше, навіть надасть однакову кількість щасливих шансів. Остаточний успіх залежить від того, наскільки виражене в діях прагнення досягти максимальних результатів.

Від 16 травня і до кінця року успіх вдирається до простору Тельців, Дів і Козорогів, бо планета "великого щастя" – Юпітер – переміщається земним знаком зодіаку – Тельцем. Представникам цього знаку щастить більше, ніж іншим, також і для України починається милостивий період.

Тельці значно збільшать свої шанси на успіх та вдалий збіг обставин, якщо займуться громадською роботою, волонтерством чи поїдуть до іншої країни. Завдяки цьому ви опинитеся у вигідних для себе умовах і ваш розвиток піде доволі швидко. Багато в чому це пов'язано з тим, що з'являться впливові друзі й однодумці, незвичайні люди в оточенні, які зроблять цікаві пропозиції, щоб допомагають максимально розкритися і реалізуватися в соціальній сфері. В середині літа можуть змінитися звичні обставини і плани, оскільки з'являться нові – цікавіші і прибутковіші справи. Колективна робота, співпраця з іншими людьми, зв'язки з іноземними партнерами сприяють реалізації цілей.

Вдалий період для Дів – відкриваються нові можливості в бізнесі, за кордоном. Це час, коли максимально швидко розвиватимуться власні проєкти, вдається досягти визнання заслуг і самоствердитися у професії. Допоможуть у реалізації найамбітніших планів нові знання та навички, далекі поїздки й подорожі до інших країн. Наполеглива робота принесе гарний прибуток, популярність у професійному середовищі та затребуваність. Найбільш сприятливий період – від 16 травня до 4 жовтня 2023 року. Після 4 жовтня виникне більше труднощів і перешкод, тому що Чорний Місяць, кармічна негативна точка, увійде до вашого знака зодіаку на 9 місяців. Кармічні теми вимагатимуть уваги, витрат вашого часу та інших ресурсів. Але доки Юпітер будує гармонійні аспекти до вашого Сонця (16 травня 2023 – 26 травня 2024), більшість труднощів ви подолаєте без особливих зусиль.

Козорогів очікують серйозні зміни у багатьох сферах. Закінчується певний життєвий цикл, але починається інший, цікавіший і позитивніший. Вивчайте традиції, культури інших країн, іноземні мови – це стане вам у пригоді 2023 року. Змінюйтеся з обставинами, і ви зможете подолати кризи та вийти із затяжних конфліктних ситуацій з максимальною вигодою та користю для себе. В період транзиту Юпітера знаком Тельця планета утворює гармонійний аспект із Сонцем у Козорогу, що допомагає розкрити якості, які допоможуть вистояти в майбутньому. Не виключено, що відбудеться просування вгору кар'єрними сходами, а можливо, ви отримаєте спадщину або зробите вдале вкладення наявних ресурсів.

Представники інших знаків зодіаку зможуть залучити успіх у своє життя, виявлять повагу до культур та звичаїв інших країн. Намагайтесь дотримуватися традицій, вивчайте іноземні мови, розширюйте свій світогляд. Дбайте про зайцеподібних і котів, годуйте їх, лікуйте і прилаштовуйте в добрі руки бездомних тварин, не їжте кролів і зайців. Такими простими діями ви «улестите» господарів 2023 року – Кота, Кролика та Зайця, і вам легше буде підвищити рівень комфорту у своєму житті, знайти додаткові ресурси, закріпитися в бажаному місці, справити гарне враження на людей навколо, здобути повагу та авторитет у колективі.

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