Фінансовий гороскоп на грудень 2022 року

Грудень 2022 року в діловому сенсі та фінансовому плані виявиться трохи сприятливішим, ніж листопад. Але загалом цього місяця буде мало підхожих днів, придатних для великих дій, а для починань — грудень і зовсім невідповідний. Останній місяць року добрий для підбиття підсумків, проведення роботи над помилками та рутинних справ, розпочатих раніше.

Складна друга декада місяця – у період великий ризик помилкових вкладень, втрати майна, непотрібних покупок, затримок із зарплатами і різними виплатами. Велика кількість «підводного каміння» в середині місяця може зіпсувати найперспективніші проєкти. Тож треба виявляти здоровий скепсис та обережність під час ухвалення будь-яких ділових рішень.

Третя декада грудня дасть багато приємних вражень. Це час довгоочікуваного прибутку, але не завадить обережність у фінансовому питанні та ощадливість. Можуть складатися якісь справи, але все ж таки, з ініціативою краще почекати. Спостерігайте, займіть вичікувальну позицію, дізнавайтеся про потенційних ділових партнерів, вибирайте, з ким варто працювати, а кого краще залишити в минулому разом з 2022 роком.

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ОВЕН

Доведеться понервувати, відмовитися від деяких планів. Недоговороспроможні люди заважають успішно завершити поточні справи. Особливо неприємні колективні «розбори польотів», оскільки це може призвести до конфліктів між групами людей, задіяних у спільній справі та нових перешкод. Намічені вами плани доведеться змінити через непередбачені обставини. Можете виявити, що ваша система цінностей не відповідає партнерам, що змушує вас ухвалити серйозне рішення та рухатись у новому напрямку від 2023 року.

ТЕЛЕЦЬ

Місяць помірковано сприятливий для фінансової сфери, але найбільш сприятливий для кар'єрного зростання. Цілком можливо довгоочікуване підвищення, невелика премія за сумлінну працю та нові перспективи від наступного року. Намагайтеся інвестувати в себе, отримати нові знання – це допоможе вам розкрутити колесо своїх справ і здійснити мрії. Сформулюйте, чітко уявіть свою мету та почніть працювати у напряму її реалізації. Ваша енергія – на піднесенні, настав час діяти та заробляти гроші.

БЛИЗНЯТА

Шукайте і не втрачайте нові можливості, цікаві ідеї. Незабаром вони принесуть добрі плоди. Найкраще зараз розраховувати тільки на свої сили, крокувати вперед рішуче і сміливо, яскраво виявляти свою індивідуальність, а прибуток буде, у кращому разі, до кінця грудня. Імовірні затримки, пов'язані із зайнятістю інших людей, брак ресурсів. Настав час трохи зменшити темп і зрозуміти, що важливо не тільки ви робите, але і як ви це робите.

РАК

Імовірно, у попередні місяці цього року ви уявляли свій новий задум у найзагальніших рисах, і цього було достатньо. Тепер вам необхідно підійти до справи більш детально, досконально розібратися в тому, чим ви займаєтеся. Саме у грудні ви зможете побачити перші результати тієї нової справи, яка з'явилася у вашому житті цього року. Щоправда, результати поки що можуть бути не матеріальними, а виявляться насамперед у вашій здатності володіти ситуацією та впливати на інших людей

ЛЕВ

У вашому проекті можуть виявитися слабкості, що перешкоджають досягненню успіху. Не шкодуйте часу для того, щоб побути на самоті, подумати, спробувати розгадати те, що здається вам незрозумілим. Сміливо беріть на себе роль керівника, не бійтеся взяти участь у конкурсі чи змаганні. Від того, наскільки успішно ви виявите зараз свої організаторські здібності, залежить подальше просування вашої справи. Той досвід, то розуміння, які ви накопичили за минулі місяці, дуже цінні, вони дозволять вам більш активно та успішно йти далі.

ДІВА

Настав етап, коли ви розумієте, що деякі з починань не виправдали себе. З чимось доводиться розлучатися, виникає розуміння, що ви не всемогутні, і від цього трохи сумно. Прагнення щось почати і одразу чогось досягти надзвичайно сильне, тому, щоб уникнути негайного розчарування, важливо знати, що зараз ще не час для досягнень. Найімовірніше, та ідея, яка захопила вас цього місяця, недовговічна, проте вона однаково послужить кроком уперед, до більш стабільних результатів.

ТЕРЕЗИ

Цього місяця ви зможете тверезо та об'єктивно оцінити будь-яку ситуацію та знайти шляхи покращення свого фінансового стану. Вдалий час для відряджень, цікавих зустрічей та спілкування. Має сенс зустрітися з давніми діловими партнерами. Найімовірніше, у них накопичилося багато цікавого для вас. Цілком можливо, що у голові у вас виникнуть нові плани та ідеї. Підхожий час для наведення ладу, зміцнення фундаменту, пошуку та усунення слабких місць у вашому проєкті.

СКОРПІОН

Будьте практичні, раціональні та намагайтеся діяти відповідно до певної системи. Якщо щось не виходить, оцініть перешкоду, що виникла. Можливо, воно говорить вам, що необхідно змінити щось у собі чи своєму підході до справи. Але не виключено також, що перешкода лише перекриває вам шлях, що веде в нікуди, допомагаючи уникнути помилок. Отримавши міцний фундамент у попередні місяці, ваш бізнес розширюватиметься вже незабаром, охоплюватиме нові області, можливо, виходитиме на міжнародний рівень.

СТРІЛЕЦЬ

З погляду довгострокових проєктів цього місяця треба більше уваги приділити рекламі. Занадто велика кількість різноманітних справ 2022 року не дозволяла вам серйозно задуматися про справжню суть того, чим ви зайняті, проте тепер настає час сумнівів та серйозних роздумів. Найімовірніше, деякі з ваших занять втратили сенс і вже не так вас турбують. Розлучившись з ними, ви отримаєте запас сил і часу, необхідний, щоб перевести справи, що залишилися, на якісно новий рівень.

КОЗОРІГ

Використовуйте свій вплив на ділових партнерів та співробітників – ви здивуєтеся, наскільки приголомшливих практичних результатів ви зможете досягти у ролі керівника та організатора. Гарний місяць для маркетингових досліджень, великомасштабної реклами вашої діяльності та для обґрунтованого ризику. Можливо, настав час удосконалити свої навички чи піти вчитися чогось важливого для вашої роботи. Сприятливий місяць для подорожей та спілкування з іноземцями.

ВОДОЛІЙ

Дуже неспокійний місяць, багато суєти і різних справ, часто несумісних одна з одною. Наразі необхідно зосередитися на робочих проєктах, справах, проявити ініціативу та привернути увагу потенційних партнерів. Через вашу схильність все перебільшувати можливі зміни у ділових стосунках. Уникайте ухвалення рішень, які розраховані на тривалий період часу. Краще поки що залишити ті стосунки, які потребують уваги та зосередженості, оскільки атмосфера грудня цьому не сприяє.

РИБИ

Багато цікавих справ та захоплень, які можуть бути монетизовані, будуть тягнути вас у різні боки. Можливостей справді багато, проте будь-яка свобода та перспективи мають межі. Ймовірно, роль цього місяця у вашому житті полягає в тому, щоб трохи приземлити вас, дати зрозуміти, що поспіхом якісно зробити роботу неможливо і що час від задумів перейти, нарешті, до справи. Якщо з'явиться можливість взяти на себе додаткову відповідальність чи обов'язки – не відмовляйтеся, і ваш вплив на перебіг справ помітно зросте.

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