У Мінекономіки порахували реальну кількість безробітних в Україні

Фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб, тоді як у на обліку Державної служби зайнятості перебуває лише 215 тисяч безробітних. Наступного року прогнозують, що кількість фактичних безробітніх зросте до 2,8 млн осіб.

Про це повідомили у Мінекономіки.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, наразі у Державній службі зайнятості є 27 тисяч вакансій (торік на цю дату їх було 61 тисяча), тобто на одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих безробітних.

"Якщо говорити про фактичне безробіття, то на кінець 2022 року ми маємо 2,6 млн безробітних, а 2023 року ми прогнозуємо трохи більше 2,8 млн безробітних осіб", – сказала вона.

Що кажуть в НБУ

Через війну рівень безробіття в Україні сягнув рекордних 35%, повідомляє Національний банк України. Утім, міграція українців за кордон та мобілізація стримали зростання рівня безробіття. Без цих факторів ситуація була б гіршою, кажуть в НБУ.

"До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу. Утім, як і в інших країнах (наприклад, колишньої Югославії), навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше, через довгострокові наслідки війни", – прогнозує Нацбанк.

Загалом, кажуть у НБУ, номінальні зарплати 2022 року скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%.

Нагадаємо, в Україні безробітних залучатимуть до "Армії відновлення". Люди зможуть виконувати суспільно-корисні роботи, які мають оборонний характер. Платитимуть за це мінімальну зарплату - 6 700 грн.

Безробіття в Україні: за які гроші жити українцям

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