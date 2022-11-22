Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года

Декабрь 2022 в деловом отношении и финансовом плане окажется немного благоприятнее, чем ноябрь. Но в целом в этом месяце будет мало подходящих дней, пригодных для крупных действий, а для начинаний декабрь и вовсе неподходящий. Последний месяц года хорош для подведения итогов, проведения работы над ошибками и рутинных дел, начатых ранее.

Сложная вторая декада месяца – в этот период велик риск ошибочных вложений, потери имущества, ненужных покупок, задержек с зарплатами и различными выплатами. Обилие "подводных камней" в середине месяца может испортить самые перспективные проекты. Так что нужно проявлять здоровый скепсис и осторожность при принятии любых деловых решений.

Третья декада декабря принесет много приятных впечатлений. Это время долгожданной прибыли, но не помешает осторожность в финансовом вопросе и бережливость. Могут складываться какие-то дела, но все же с инициативой лучше повременить. Наблюдайте, займите выжидательную позицию, узнавайте потенциальных деловых партнеров, выбирайте, с кем стоит работать, а кого лучше оставить в прошлом вместе с 2022 годом.

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ОВЕН

Придется понервничать, отказаться от некоторых планов. Недоговороспособные люди мешают благополучно завершить текущие дела. Особенно неприятны коллективные "разборы полетов", поскольку это может привести к конфликтам между группами людей задействованных в общем деле и новым препятствиям. Намеченные вами планы придется изменить из-за непредвиденных обстоятельств. Можете обнаружить, что ваша система ценностей не соответствует партнерам, что заставляет вас принять серьезное решение и двигаться в новом направлении с 2023 года.

ТЕЛЕЦ

Месяц умеренно благоприятный для денежной сферы, но более благоприятный для карьерного роста. Вполне возможно долгожданное повышение, небольшая премия за добросовестную работу и новые перспективы со следующего года. Старайтесь инвестировать в себя, в получение новых знаний – это поможет вам раскрутить колесо своих дел и осуществить мечты. Сформулируйте, ясно представьте свои цели и начните работать в их направлении. Ваша энергия на подъеме – настало время действовать и зарабатывать деньги.

БЛИЗНЕЦЫ

Ищите и не упускайте открывающиеся новые возможности, интересные идеи. В скором времени они принесут хорошие плоды. Лучше всего сейчас рассчитывать только на свои силы, шагать вперед решительно и смело, ярко проявлять свою индивидуальность, а прибыль будет в лучшем случае к концу декабря. Вероятны задержки, связанные с занятостью других людей, нехватка ресурсов. Настало время несколько сбавить темп и понять, что важно не только что вы делаете, но и как вы это делаете.

РАК

Вероятно, в предыдущие месяцы этого года вы представляли себе свой новый замысел в самых общих чертах, и этого было достаточно. Теперь же вам необходимо подойти к делу более детально, досконально разобраться в том, чем вы занимаетесь. Именно в декабре вы сможете увидеть первые результаты того нового дела, которое появилось в вашей жизни в этом году. Правда, результаты пока что могут быть не материальными, а проявятся в первую очередь в вашей способности владеть ситуацией и оказывать влияние на других людей

ЛЕВ

В вашем проекте могут обнаружиться слабости, препятствующие достижению успеха. Не жалейте времени для того, чтобы побыть в уединении, подумать, попытаться разгадать то, что кажется вам непонятным. Смело берите на себя роль руководителя, не бойтесь принять участие в конкурсе или соревновании. От того, насколько успешно вы проявите сейчас свои организаторские способности, зависит дальнейшее продвижение вашего дела. Тот опыт, то понимание, которые вы накопили за прошедшие месяцы, очень ценны, они позволят вам более активно и успешно идти дальше.

ДЕВА

Наступил этап, когда вы понимаете, что некоторые из начинаний не оправдали себя. С чем-то приходится расставаться, возникает понимание, что вы не всемогущи, и от этого немного печально. Стремление что-то начать и сразу же чего-то добиться чрезвычайно сильно, поэтому чтобы избежать немедленного разочарования, важно знать, что сейчас еще не время для достижений. Скорее всего, та идея, которая захватила вас в этот месяц, недолговечна, однако она все равно послужит шагом вперед, к более стабильным результатам.

ВЕСЫ

В этом месяце вы сможете трезво и объективно оценить любую ситуацию и найти пути улучшения своего финансового положения. Удачное время для командировок, интересных встреч и общения. Имеет смысл встретиться с давними деловыми партнерами. Скорее всего, у них накопилось много интересного для вас. Вполне возможно, что в голове у вас возникнут новые планы и идеи. Подходящее время для наведения порядка, укрепления фундамента, поиска и устранения слабых мест в вашем проекте.

СКОРПИОН

Будьте практичны, рациональны и постарайтесь действовать в соответствии с некоторой системой. Если что-то не получается, оцените возникшее препятствие. Возможно, оно говорит вам, что необходимо изменить что-либо в себе или своем подходе к делу. Но не исключено также, что препятствие лишь перекрывает вам путь, ведущий в никуда, помогая избежать заблуждений. Получив прочный фундамент в предыдущие месяцы, ваш бизнес будет расширяться уже в скором времени, охватывать новые области, может быть, выходить на международный уровень.

СТРЕЛЕЦ

С точки зрения долговременных проектов в этом месяце надо больше внимания уделить рекламе. Слишком большое количество разнообразных дел в 2022 году не позволяло вам серьезно задуматься об истинной сути того, чем вы заняты, однако теперь наступает время сомнений и серьезных размышлений. Скорее всего, некоторые из ваших занятий потеряли смысл и уже не так вас волнуют. Расставшись с ними, вы получите запас сил и времени, необходимый, чтобы перевести оставшиеся дела на качественно новый уровень.

КОЗЕРОГ

Используйте свое влияние на деловых партнеров и сотрудников - вы удивитесь, насколько впечатляющих практических результатов вы сможете добиться в роли руководителя и организатора. Хороший месяц для маркетинговых исследований, крупномасштабной рекламы вашей деятельности и для обоснованного риска. Возможно, пришло время усовершенствовать свои навыки или пойти учиться чему-то важному для вашей работы. Благоприятный месяц для путешествий и общения с иностранцами.

ВОДОЛЕЙ

Очень беспокойный месяц, много суеты и самых разных дел, часто несовместимых друг с другом. Сейчас необходимо сосредоточиться на рабочих проектах, делах, проявить инициативу и привлечь внимание потенциальных партнеров. Из-за вашей склонности все преувеличивать, возможны изменения в деловых отношениях. Избегайте принятия решений, рассчитанных на длительный период времени. Лучше пока что оставить те дела, которые требуют внимания и сосредоточенности, т.к. атмосфера декабря к этому не располагает.

РЫБЫ

Много интересных дел и увлечений, которые могут быть монетизированы, будут тянуть вас в разные стороны. Возможностей действительно много, однако любая свобода и перспективы имеют пределы. Вероятно, роль этого месяца в вашей жизни заключается в том, чтобы немного приземлить вас, дать понять, что второпях качественно сделать работу невозможно и что пора от замыслов перейти наконец к делу. Если появится возможность взять на себя дополнительную ответственность или обязанности, не отказывайтесь, и ваше влияние на ход дел заметно вырастет.

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