Молодик 24 листопада 2022 року: що на нас чекає в цей час

24 листопада 2022 о 00:57 за київським часом відбудеться молодик у другому градусі Стрільця. Дев'ятий знак зодіаку відповідає за сферу духовності, традицій та звичаїв. Також до його характеристик належать юриспруденція, вища освіта, зарубіжжя.

Стрілець належить до стихії Вогню, образ цього чоловічого, активного знака – вогонь у степу, де немає кордонів, і нічого не стримує язики полум'я. Має мутабельні (мінливі якості), являє собою зображення стріли та натягнутої цибулі. В астрологічній символіці дуга означає духовність, а стрілка – силу. Таким чином, знак Стрільця розшифровується не тільки як прагнення до мети, але і як "духовна сила", розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Юпітер – планета-благодійник, керує знаком Стрільця, а от Меркурій – планета логіки, мислення, комунікацій, тут має слабкий статус – вигнання. Це означає, що інформація не розрізнена, а в цілісному обсязі, дрібні деталі сприймаються важко, дроблення, уточнення відбуваються в повному обсязі.

У Стрільця тонке відчуття навколишнього світу, особливе мислення, побудоване на духовності, вірі, традиціях. Велике значення має минулий досвід, практично застосовується лише перевірене і прийнятне. Найближчим часом люди схильні мислити масштабно, глобальними категоріями, віддають перевагу узагальненим ментальним конструкціям і часто неуважні до деталей і дрібних фрагментів.

Символ Юпітера ♃ представляє зображення півкола (ліворуч) як сприймальний складник, який використовує вже накопичений досвід у минулому (зліва направо) для його реалізації в матеріальному світі в майбутньому (хрест розташований праворуч).

Знак Стрільця характеризує обсяги вже наявних знань, його енергетичний потенціал допомагає ці обсяги та перспективи зробити реальними та доступними не лише в ентузіазмі, а й перевести їх на фізичний план. У Стрільці розкриваються основні риси та властивості майбутнього, спираючись на знання характеристик минулого та сьогодення.

Молодик у Стрільці посилює оптимізм, наповнює людей внутрішнім світлом, енергією, яка дозволить зважитися на щось нове. Управитель Молодика — Юпітер — переміщується за знаком Риби, де також має сильний статус. До кінця листопада гармонійне зовнішнє тло дасть відчуття сприятливих перспектив, прояв можливостей, розширення напрямів, з'являться нові ідеї, вихід на нові рівні.

Молодик завжди відбувається тоді, коли Сонце і Місяць перебувають в одному знаку. 24 листопада у Стрільці, окрім денного та нічного світила, перебувають також Меркурій та Венера, що максимально активізує енергії цього знаку зодіаку. Всесвіт нагороджує за високі моральні принципи та лицарське благородство, доброту та справедливість стосовно до інших людей.

Найближчий місячний місяць (24 листопада – 22 грудня 2022 року) – це час соціальної справедливості, успіх та везіння на боці тих, хто захищається, хто бореться за свою свободу та національні інтереси. У цей період ми спостерігатимемо, як руйнуються плани ru-агресора та інших загарбників по всьому світу. Карма – універсальний закон справедливості та РФ отримає за заслуги за розв'язану в Україні війну.

24 листопада 2022 — світлий молодик, який сприяє потужному натхненню. Проте, не варто ідеалізувати те, що відбувається, бо надмірну наснагу та підвищена емоційність заважає побачити деталі, через що можна пропустити щось дуже важливе і тоді розчарування неминуче. Проте, цей молодик прискорить повернення анексованих українських анексованих територій під контроль України. А незаконні дії будуть суворо покарані, до того ж це стосується абсолютно всіх і має розглядатися в найширшому сенсі. Неадекватний сусід по майданчику, заздрісний колега чи нечесний конкурент, злочини однієї держави на території іншої, активна чи пасивна участь у знищенні національної ідентичності, самосвідомості народу – усі отримають за заслугами.

Молодик у Стрільці сприяє далеким поїздкам, взаєминам з іноземцями, вирішенню юридичних питань. Особливо ефективний з цієї точки зору період зростального Місяця та повні (24 листопада – 8 грудня 2022 року). Це час культурно-просвітницької діяльності та популяризації науки, розширення світогляду, вдалих рекламних кампаній. Формуються відповідні умови для розвитку бізнесу, підвищення продажів завдяки своєчасній рекламі та просуванню в Інтернеті.

Активні енергії Стрільця сприяють встановленню міжнародних зв'язків, покращенню дипломатичних відносин, розвитку дружніх зв'язків між державами, підтримці миру та безпеки. Весь місячний місяць нестиме в собі потенціал найщасливішого знака зодіаку, тому потрібно використовувати цей період максимально. Корисно в цей період читати пізнавальну літературу, відвідувати лекції за напрямами, що цікавлять, – це допоможе виробити власний світогляд, філософський погляд на світ.

Людей більше цікавить соціологія, суспільствознавство, політика, вивчення іноземних мов, релігія, культура та філософія, зовнішня торгівля, географія та туризм, тому представники цих професій зможуть зробити значний ривок уперед. Сприятливі планетарні впливи допомагають самоствердитися, почуватися важливішими і авторитетнішими в очах оточення.

Молодик у Стрільці посилюється транзитом Меркурія і Венери за цим знаком, що дає високий рівень усвідомленості у стосунках для людей. Перебудовуються закони соціальних зв'язків, бажання та прагнення як окремих особистостей, так і цілих народів. Відбуваються пробудження та звільнення, з'являється можливість творити, створювати свою картину світу і ставати господарем свого життя.

Представникам стихії Вогню – Овнам, Левам, Стрільцям – молодик 24 листопада принесе сприятливі перспективи. Багато хто отримає те, чого бажав, зможе побудувати комфортну для себе реальність. Любов, щастя, радість будуть вас супроводжувати, але не забувайте дякувати іншим людям і Всесвіту, будьте щедрі – і ви примножите всілякі блага, значно покращите якість свого життя.

Водолії та Терези повинні бути уважні до того, що відбувається навколо, щоб не прогаяти щасливий шанс. Планети сприяють вам у найближчий місяць, але вимагають від вас високої відповідальності, дисципліни розуму та емоцій. Намагайтеся правильно вибрати мету та знайти союзників у вашій справі. У цьому разі ви зможете отримати все, щоб почуватися щасливою людиною.

Близнятам непросто найближчим часом, оскільки багато зовнішніх обставин, які емоційно розбалансують, заважають об'єктивно сприймати процеси, що відбуваються. Багато подразників, що не дає привести думки та почуття у згоду.

Діви та Риби можуть зазнавати тиску з боку сильніших і найвпливовіших людей. Ви проходите певні життєві уроки, якими формується ваше майбутнє. Доведеться прийняти чорне і біле, зрозуміти те, що світ дуальний — "нема щастя без нещастя" і навпаки.

Тельці, Раки, Скорпіони, Козороги перебувають у нейтральних умовах. Молодик у Стрільці відкриє вам безліч можливостей, але важливо у всьому цьому різноманітті зробити правильний вибір. Зверніть увагу на людей, які поряд з вами та місце, в якому ви перебуваєте, – тут найкращий збіг обставин.

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