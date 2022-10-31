Гороскоп кохання на листопад 2022 року

Перша половина листопада принесе багато тривог та хвилювань, пов'язаних із коханою людиною. Це час вибухових почуттів та гострих емоційних станів, сумнівів та ревнощів, любовних драм. Від 16 листопада соціально-психологічна атмосфера стає більш гармонійною і це сприяє поліпшенню взаємин із коханими та близькими людьми.

Транзит Венери Скорпіоном трансформує сферу особистих взаємин, але цей процес супроводжується напруженими станами і загостреними реакціями. Інгресія планети кохання на знак Стрільця 16 листопада зробить людей більш відкритими, товариськими та позитивними. Загальний психологічний клімат буде більш підхожим до створення міцних міжособистісних зв'язків, відновлення взаємин.

Венера і Марс в астрології відповідають за кохання та фізичну близькість. У другій половині листопада планети будуть перебувати в протилежних знаках, що, з одного боку, породжує вибухи внутрішніх конфліктів у парі, але, з іншого боку, допомагають відчути всю красу пристрасних любовних взаємин.

Ретроградний Марс у Близнятах створює сприятливі умови для повернення до давніх партнерів. Чоловіки важче проживають цей період, тому жінкам потрібно дбайливіше ставитися до своїх коханих і дорогих чоловіків.

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ОВЕН

Цей місяць вдалий для любовних стосунків і всього, що допомагає людям зблизитися, краще зрозуміти одне одного. Якщо ви маєте сім'ю, цей місяць найкраще підходить для того, щоб зміцнити ваші взаємини. Якщо ви наважитеся поїхати у відпустку, то гарні спогади про проведену з родиною відпустку вам забезпечені. Якщо ж ви ще неодружені, то саме час задуматися про це. Оскільки місяць принесе у ваше життя нові, цікаві та запаморочливі зустрічі.

ТЕЛЕЦЬ

Цей період часу відрізнятиметься особливим різноманіттям у сфері кохання. Ви, нарешті, зможете розслабитися та отримати задоволення від життя. Якщо ви самотні, то, напевно, у вашому полі зору з'явиться відповідний партнер. Натхнення переповнюватиме вас, а доля радуватиме як ніколи. Не обтяжуйте свою свободу зайвою відповідальністю та зобов'язаннями, але водночас остерігайтеся надмірного розпилення сил і коштів на романтичних партнерів.

БЛИЗНЯТА

Якщо ви схильні до більш стабільного та впорядкованого життя, цей місяць здасться надто метушним. Вітер змін упорядкує ваше особисте життя, з'являться нові захоплення та пріоритети. Можливо, якщо ви дотримаєтеся їх, то додасте в своє життя багато нових, цікавих можливостей, романтичних зустрічей і знайомств. Більше часу проводьте з друзями, спілкуйтеся в соціальних мережах, подорожуйте – це позитивно вплине на ваше життя.

РАК

Ймовірно, цей місяць стане найцікавішим та найактивнішим протягом усього 2022 року. Хвиля свіжої енергії спонукає зробити зміни у наявних взаєминах. Це гарний місяць для того, щоб зайнятися чимось творчим, цікавим – наприклад, почати малювати чи писати книжку. Втім, це може бути і чергова закоханість, зустріч з колишнім партнером, оскільки ви будете більше звичайного схильні до чарів протилежної статі. Не варто упускати свій шанс!

ЛЕВ

Ваші творчі задуми та романтичні захоплення виходять цього місяця на новий рівень. Будьте щедрі: чим більше ви зараз віддасте іншим людям та коханій людині, тим більше отримаєте натомість. Вірте не стільки в здоровий глузд і логіку, скільки в свій успіх — і він вас не підведе. Певна частка підозрілості щодо партнера цього місяця буде лише на користь, оскільки це допоможе виявити слабкі місця ваших взаємин і своєчасно все виправити.

ДІВА

Час переоцінки цінностей, наявних взаємин та визначення у них своєї ролі. Ймовірно, цей місяць буде менш оптимістичним, але колись треба сповільнити темп і подумати над справжнім змістом того, що ви можете дати одне одному. Листопад сприятливий для пошуку свого ідеального партнера, але для цього недостатньо бути просто яскравим та самобутнім. Необхідно також прагнути гармонії, мати почуття міри, враховувати думку іншої людини.

ТЕРЕЗИ

Якщо у вашій сім'ї чи парі є спільне захоплення, то зараз іде найкращий місяць для нього. Ви зможете усунути проблеми та зміцнити ваші взаємини. А вирушивши разом у відпустку, ви отримаєте масу задоволення. Якщо ж романтичного партнера чи сім'ї у вас ще немає, то чому б вам цього місяця не закохатися? Будьте серед людей, проявляйте активність у соціальних мережах, відвідуйте різні навчальні заходи – одне із знайомств може виявитися доленосним.

СКОРПІОН

Ви неймовірно привабливі для представників протилежної статі. Цього місяця можете дозволити собі трохи розслабитися та скуштувати блага навколишнього світу. Придивившись, ви виявите, що довкола вас багато цікавих і симпатичних людей, тому самотність вам не загрожує. Романтика та творчість допомагають заповнити запаси енергії. Важливо, однак, пам'ятати, що радості та задоволення – не самоціль. У гонитві за ними можна втратити і свій шлях, і самого себе.

СТРІЛЕЦЬ

Перешкоди в особистому житті в першій половині місяця не дозволяють поточні взаємини перевести в стан «ми разом надовго і всерйоз». Важливо робити передчасних висновків і поспішати розривати відносини, оскільки від 16 листопада у ваше життя увійде свято та гармонія у любовній сфері. До кінця місяця з'явиться багато можливостей змінити своє життя на краще, визначитися у своєму виборі і, можливо, розпочати спільне проживання з партнером або укласти офіційний союз.

КОЗОРІГ

Зовнішнє психологічне напруження може сприяти кризі в сімейних стосунках. Може статися всяке. Зараз важливо зрозуміти, що попереду — дуже важливий і відповідальний період вашого життя, тому треба позбутися зв'язків, які просто витягують із вас сили та енергію, нічого не даючи натомість. Візуалізуйте свій образ ідеального партнера, уявіть, чого вам хотілося б досягти, мобілізуйте весь свій творчий потенціал і відкрийте себе новим взаєминам.

ВОДОЛІЙ

Дуже важливий місяць для вас і те, що відбувається у вашому особистому житті зараз, залишиться з вами надовго. Якщо ви не в парі, то у листопаді є шанс змінити цю ситуацію. Зустріч може відбутися в найнесподіванішому місці, у поїздці або під час листування в соціальних мережах. Використовуйте свій вплив на оточення, проявляйте ініціативу, якщо вам подобається людина. Можливо, у минулому у вас були стосунки, які хотілося б повернути – намагайтеся зробити якнайбільше саме зараз.

РИБИ

Сприятливий місяць для особистих стосунків та для набуття популярності. Що б не відбувалося зараз, в результаті це позначиться на вашій любовній сфері позитивним чином. Якщо ви давно мріяли покращити житлові умови або розширити сім'ю – зараз для цього найкращий час. Любовні стосунки тісно переплітаються із професійною діяльністю, можливий службовий роман чи взаємовигідна співпраця з представником протилежної статі.

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