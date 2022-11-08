Французький священник зізнався у сексуальному насильстві 14-річної дівчинки

У Франції кардинал Жан-П’єр Рікар зізнався у сексуальному насильстві щодо 14-річної дівчинки та оголосив про відмову від своїх релігійних обов’язків.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву голови Конференції єпископів Франції .

Жан-П’єр Рікар скоїв цей злочин 35 років тому – у цей час він був священиком в архідієцезії Марселя.

Жан-П’єр Рікар є одним з 11 єпископів, обвинувачених у сексуальному насильстві над дітьми після минулорічного звіту про педофілів у Французькій католицькій церкві.

"Тридцять п’ять років тому, коли я був священиком, я поводився осудливо з 14-річною дівчиною. Моя поведінка неминуче спричинила серйозні та тривалі наслідки для цієї людини", – написав Рікар у зізнанні.

Рікар сказав, що розмовляв із жертвою і попросив у неї вибачення.

78-річний кардинал Рікар був архієпископом Бордо на південному заході Франції, поки не пішов у відставку в 2019 році, щоб служити в рідній єпархії Дінь-ле-Бен на півдні країни. У 1980-х роках він був священником в архідієцезії Марселя.

У той час, коли Французька католицька церква тільки почала виплачувати фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства над дітьми, Рікар сказав, що вирішив "більше не мовчати про ситуацію" і що він доступний для правосуддя країни та для церковної влади.

У дослідженні, опублікованому минулого року незалежною комісією, було підраховано, що близько 330 тис. дітей зазнали сексуального насильства протягом 70 років з боку священиків або інших церковних діячів у Франції.

Католицька церква продовжує розслідування, а також вже почала виплачувати компенсації жертвам насильства.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що католицька церква припинить прикривати злочини священників-педофілів, "як це було звично раніше".

Папа Франциск також видав декрет, яким зобов'язав клір повідомляти церкві про випадки або підозри у вчиненні сексуального насильства.

Читайте також: