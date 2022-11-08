Французский священник признался в сексуальном насилии 14-летней девочки

Во Франции кардинал Жан-Пьер Рикар признался в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и объявил об отказе от своих религиозных обязанностей.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы Конференции епископов Франции.

Жан-Пьер Рикар совершил это преступление 35 лет назад – в это время он был священником в архиепархии Марселя.

Жан-Пьер Рикар — один из 11 епископов, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми после прошлогоднего отчета о педофилах во Французской католической церкви.

"Тридцать пять лет назад, когда я был священником, я обращался осуждающе с 14-летней девушкой. Мое поведение неизбежно повлекло за собой серьезные и длительные последствия для этого человека", — написал Рикар в признании.

Рикар сказал, что разговаривал с жертвой и попросил у нее прощения.

78-летний кардинал Рикар был архиепископом Бордо на юго-западе Франции, пока не ушел в отставку в 2019 году, чтобы служить в родной епархии Динь-ле-Бен на юге страны. В 1980-х годах он был священником в архиепархии Марселя.

В то время, когда Французская католическая церковь только начала выплачивать финансовую компенсацию жертвам сексуального насилия над детьми, Рикар сказал, что решил больше не молчать о ситуации и что он доступен для правосудия страны и для церковной власти.

В исследовании, опубликованном в прошлом году независимой комиссией, было подсчитано, что около 330 тыс. детей испытали сексуальное насилие в течение 70 лет со стороны священников или других церковных деятелей во Франции.

Католическая церковь продолжает расследование, а также уже начала выплачивать компенсации жертвам насилия.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что католическая церковь перестанет прикрывать преступления священников-педофилов, "как это было обычно раньше".

Папа Франциск также издал декрет, которым обязал клир сообщать церкви о случаях или подозрениях в совершении сексуального насилия.

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