Доллар и евро подорожали: курс валют на 8 ноября в обменниках

Курс национальной валюты к доллару в банковских обменниках сегодня, 8 ноября, ослаб на 20 копеек – до 40,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 40 копеек и составляет 40,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 39,00 грн/евро.

Днем ранее, 7 ноября, гривна к доллару была на уровне 40,50 грн/долл., евро стоил 39,60 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

Читайте также: