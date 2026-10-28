Оформлення паспортів українським чоловікам за кордоном: чи потрібен витяг із "Резерв+"

Закородонни паспорт / фото ілюстративне / © lenta-ua.net

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Українські чоловіки віком від 18 до 60 років можуть оформити закордонний паспорт у закордонних філіях «Паспортного сервісу» без необхідності особисто надавати військово-обліковий документ. Усі необхідні дані посадовці перевірятимуть в автоматичному режимі, однак сам військовий документ громадянина обов’язково повинен залишатися чинним у базі.

Про це повідомили у Паспортному сервісі.

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Закордонні філії ДП «Документ» видають паспорти українцям призовного віку за умови, що ті мають чинний військово-обліковий документ. Його актуальність посадовці з’ясовують самостійно завдяки налагодженому автоматичному обміну інформацією між реєстрами Міноборони та Державної міграційної служби, тому приносити паперовий чи електронний носій із собою не вимагають.

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Якщо ж з’ясується, що документ недійсний чи взагалі відсутній, у наданні послуги відмовлять. Разом із тим у міграційній службі уточнюють, що відсутній запис у базі даних можуть сформувати в автоматичному режимі, без обов’язкового проходження військово-лікарської комісії.

Чому раніше вимагали роздруківки

Необхідність надавати паперову роздруківку витягу з застосунку «Резерв+» виникла 2 жовтня через масштабний технічний збій, через який сервіс тимчасово припинив прийом нових документів на виготовлення паспортів та ID-карток. У цей період видача вже готових документів здійснювалася виключно за наявності паперового підтвердження.

Уже 4 жовтня роботу повністю відновили, а перевірку військово-облікових даних знову перевели в автоматичний режим. Таким чином, тимчасові обмеження щодо паперових витягів повністю скасовано.

Усі записи до електронної черги, які збіглися з днями технічного збою, зберігають свою чинність. Співробітники сервісу зобов’язані самостійно зв’язатися з громадянами для узгодження іншого зручного часу візиту.

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Зауважимо, Україна та європейські держави обговорюють можливе повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, зокрема з порушенням правил. Водночас самі переговори не означають автоматичної депортації чи примусового повернення — для цього потрібні законні підстави та окремі правові процедури.

Водночас чоловіки, які мають бронювання, можуть виїжджати за кордон, але прикордонники ретельно перевіряють документи, і навіть одна помилка може стати причиною відмови. Найчастіше законна підстава для виїзду — службове відрядження, тоді як поїздки у відпустку чи на лікування законодавство регулює нечітко, хоч на практиці деяких заброньованих чоловіків випускають.

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