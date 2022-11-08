Деталі іранських дронів зроблені в США - ГУР України

В Іранських безпілотниках використовуються деталі, які були виготовлені вже після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Деталі іранських безпілотників було виготовлення вже після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки міноборони України.

Як стало відомо, українські розвідники знайшли інформацію, яка може свідчити про те, що іранські безпілотники до РФ постачали після 24 лютого.

“Гвинт безпілотника “Mohajer-6” був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до російської федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році”, – розповів “Суспільному” представник ГУР МО України Василь.

Він також додав, що іранські дрони зібрані із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих, зокрема, із США. Безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

“Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва”, – розповів представник ГУР МО України.

Всі дані, які зібрали українські розвідники, передали країнам-партнерам.

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