У Зеленського підтвердили його участь у саміті G20

Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів G20.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який пройде на Балі.
Про це заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".
За його словами, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.
"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.
Саміт G20 на Балі
Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії.
27 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін припустив, що він може відвідати саміт G20.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність кремлівського диктатора Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США виступають за участь України у саміті G20 на Балі, навіть якщо там буде президент Росії Володимир Путін.
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