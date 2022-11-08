У Зеленського підтвердили його участь у саміті G20

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який пройде на Балі.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

За його словами, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.

Саміт G20 на Балі

Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії.

27 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін припустив, що він може відвідати саміт G20.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність кремлівського диктатора Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США виступають за участь України у саміті G20 на Балі, навіть якщо там буде президент Росії Володимир Путін.

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