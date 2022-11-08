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Яблучні мафіни: простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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395
Час на прочитання
1 хв
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Яблучні мафіни: простий рецепт

Фото: Credits

Осінь — час яблук та ароматної випічки. У цьому сенсі яблучні мафіни – чудова ідея для сніданку. Їх можна спекти ввечері та вранці з'їсти з кавою.

Для приготування мафінів вам знадобиться 10-12 форм. Яблука можна брати будь-які, але краще не дуже солодкі.

Складники

  • вершкове масло — 125 г
  • світло-коричневий цукор – 125 г
  • молоко — 150 мл
  • яйця — 2 шт.
  • борошно — 250 г
  • розпушувач — 1,5 ч. ложки або одну ложку з гіркою
  • сода – 0,5 ч. ложки
  • кориця – 0,5 ч. л.
  • суміш спецій для випікання — 0,5 ч. л.
  • яблука – 3 великих шт.

Підготування

  • Збийте яйця.
  • Яблука очистіть і натріть на тертці

Приготування

© Credits
Фото: Credits

Розігрійте духовку до 180 °C. 5. Застеліть 10 форм для мафінів паперовими вкладниками і змастіть тонким шаром олії.

Розтопіть олію із цукром. Вмішайте молоко в олію та цукор, потім додайте яйця.

Просійте борошно, соду, корицю, розпушувач та суміш спецій у миску. Швидко перемішайте вологі інгредієнти з борошном. Потім додайте натерте яблуко.

Заповніть формочки для кексів і покладіть у середину шматочок яблука. Якщо ви звикли пекти мафіни без фруктів, майте на увазі, яблучні мафіни піднімаються не так сильно, як звичайні, тому форми повинні бути наповнені майже до верху.

Випікайте у розігрітій духовці 25-30 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
395
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