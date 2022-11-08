Яблучні мафіни: простий рецепт

Осінь — час яблук та ароматної випічки. У цьому сенсі яблучні мафіни – чудова ідея для сніданку. Їх можна спекти ввечері та вранці з'їсти з кавою.

Для приготування мафінів вам знадобиться 10-12 форм. Яблука можна брати будь-які, але краще не дуже солодкі.

Складники

вершкове масло — 125 г

світло-коричневий цукор – 125 г

молоко — 150 мл

яйця — 2 шт.

борошно — 250 г

розпушувач — 1,5 ч. ложки або одну ложку з гіркою

сода – 0,5 ч. ложки

кориця – 0,5 ч. л.

суміш спецій для випікання — 0,5 ч. л.

яблука – 3 великих шт.

Підготування

Збийте яйця.

Яблука очистіть і натріть на тертці

Приготування

Фото: Credits

Розігрійте духовку до 180 °C. 5. Застеліть 10 форм для мафінів паперовими вкладниками і змастіть тонким шаром олії.

Розтопіть олію із цукром. Вмішайте молоко в олію та цукор, потім додайте яйця.

Просійте борошно, соду, корицю, розпушувач та суміш спецій у миску. Швидко перемішайте вологі інгредієнти з борошном. Потім додайте натерте яблуко.

Заповніть формочки для кексів і покладіть у середину шматочок яблука. Якщо ви звикли пекти мафіни без фруктів, майте на увазі, яблучні мафіни піднімаються не так сильно, як звичайні, тому форми повинні бути наповнені майже до верху.

Випікайте у розігрітій духовці 25-30 хвилин.

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