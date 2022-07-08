Легкий шоколадний торт: простий рецепт

Цей торт настільки просто приготувати, що ви можете пекти його не тільки у свята.

Шоколадний торт – це той десерт, який люблять усі. Якщо любов до шоколаду настільки сильна, що ви готові пекти посеред тижня, цей рецепт для вас стане знахідкою. Він дуже простий та швидкий.

Складники:

борошно — півтори склянки

какао — чверть склянки

сіль — половина чайної ложки

харчова сода — 1 чайна ложка

коричневий цукор — половина склянки

цукровий пісок — половина склянки

ванільний екстракт — 2 чайні ложки

оцет — 1 столова ложка

олія — третина склянки

кава — 1 чашка

Глазур

шоколадна крихта — півтори чашки

густі вершки — половина чашки

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму олією.

Змішайте борошно, какао, сіль та харчову соду. В іншому посуді змішайте два види цукру, ваніль, оцет, олію та каву.

Об'єднайте всі інгредієнти та перемішайте до однорідності.

Вилийте тісто у підготовлену форму.

Випікайте протягом 30-40 хвилин або доти, поки зубочистка не виходитиме практично чистою з невеликою кількістю крихт.

Дайте торту повністю охолонути, перш ніж вкривати його глазур'ю.

Глазур

Збийте шоколадну стружку та підігріті густі вершки, поки вони не розтануть. Полийте глазур'ю торт.

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