Легкий шоколадний торт: простий рецепт

Цей торт настільки просто приготувати, що ви можете пекти його не тільки у свята.
Шоколадний торт – це той десерт, який люблять усі. Якщо любов до шоколаду настільки сильна, що ви готові пекти посеред тижня, цей рецепт для вас стане знахідкою. Він дуже простий та швидкий.
Складники:
борошно — півтори склянки
какао — чверть склянки
сіль — половина чайної ложки
харчова сода — 1 чайна ложка
коричневий цукор — половина склянки
цукровий пісок — половина склянки
ванільний екстракт — 2 чайні ложки
оцет — 1 столова ложка
олія — третина склянки
кава — 1 чашка
Глазур
шоколадна крихта — півтори чашки
густі вершки — половина чашки
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму олією.
Змішайте борошно, какао, сіль та харчову соду. В іншому посуді змішайте два види цукру, ваніль, оцет, олію та каву.
Об'єднайте всі інгредієнти та перемішайте до однорідності.
Вилийте тісто у підготовлену форму.
Випікайте протягом 30-40 хвилин або доти, поки зубочистка не виходитиме практично чистою з невеликою кількістю крихт.
Дайте торту повністю охолонути, перш ніж вкривати його глазур'ю.
Глазур
Збийте шоколадну стружку та підігріті густі вершки, поки вони не розтануть. Полийте глазур'ю торт.
Читайте також:
- Шоколадні мафіни без борошна з мікрохвильовки
- Шоколадний пиріг із сирним кремом та вишнею
- Апетитне шоколадне печиво "Брауні"