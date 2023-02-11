Апетитне шоколадне печиво "Брауні"

Смачне печиво як у кав’ярні можна приготувати самостійно.
За цим простим рецептом ви зможете власноруч зробити шоколадний десерт, який на смак та текстурою нагадує славнозвісний американський пиріг брауні.
Для приготування шоколадних десертів обирайте шоколад з високим вмістом какао (не нижче 72%). Плитки з меншим відсотком вмісту какао гірше плавляться, бо в них додають загусники та замінники какао-масла.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г темного шоколаду 70%
- 140 г цукру
- 100 г борошна
- 60 г вершкового масла
- 1 ч.л розпушувача
- дрібка солі
- цукрова пудра
Час приготування: 90 хвилин
Приготування покроково:
1. На водяній бані розтоплюємо чорний шоколад та вершкове масло. Коли суміш стане однорідною, даємо їй трохи охолонути.
2. В окремій мисці збиваємо яйця з цукром. Потім додаємо шоколадну масу, добре перемішуємо. Сюди ж просіюємо борошно, додаємо розпушувач та дрібку солі. Замішуємо еластичне тісто.
3. Миску накриваємо плівкою і відправляємо в морозилку на 30-40 хвилин, щоб маса трохи затверділа і не розтікалася під час випікання. У холодильнику тісто застигатиме довше, на це знадобиться година-дві.
4. Коли тісто схопиться, формуємо невеликі кульки, обвалюємо їх у цукровій пудрі та викладаємо на застелене пергаментом деко в шаховому порядку. Під час випікання печиво збільшиться в розмірі, але не пристане одне до одного.
5. Випікаємо 12-15 хвилин за температури 180 °C. Вам може здатися, що печиво ще не готове і занадто м'яке, але додавати час не варто. Коли печиво охолоне, маса стабілізується й стане більш пружною, зате печиво збереже ніжну текстуру і не пересохне.
Відеоверсія рецепту:
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