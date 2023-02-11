Апетитне шоколадне печиво "Брауні"

Смачне печиво як у кав’ярні можна приготувати самостійно.

За цим простим рецептом ви зможете власноруч зробити шоколадний десерт, який на смак та текстурою нагадує славнозвісний американський пиріг брауні.

Для приготування шоколадних десертів обирайте шоколад з високим вмістом какао (не нижче 72%). Плитки з меншим відсотком вмісту какао гірше плавляться, бо в них додають загусники та замінники какао-масла.

Інгредієнти:

2 яйця

200 г темного шоколаду 70%

140 г цукру

100 г борошна

60 г вершкового масла

1 ч.л розпушувача

дрібка солі

цукрова пудра

Час приготування: 90 хвилин

Приготування покроково:

1. На водяній бані розтоплюємо чорний шоколад та вершкове масло. Коли суміш стане однорідною, даємо їй трохи охолонути.

2. В окремій мисці збиваємо яйця з цукром. Потім додаємо шоколадну масу, добре перемішуємо. Сюди ж просіюємо борошно, додаємо розпушувач та дрібку солі. Замішуємо еластичне тісто.

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3. Миску накриваємо плівкою і відправляємо в морозилку на 30-40 хвилин, щоб маса трохи затверділа і не розтікалася під час випікання. У холодильнику тісто застигатиме довше, на це знадобиться година-дві.

4. Коли тісто схопиться, формуємо невеликі кульки, обвалюємо їх у цукровій пудрі та викладаємо на застелене пергаментом деко в шаховому порядку. Під час випікання печиво збільшиться в розмірі, але не пристане одне до одного.

5. Випікаємо 12-15 хвилин за температури 180 °C. Вам може здатися, що печиво ще не готове і занадто м'яке, але додавати час не варто. Коли печиво охолоне, маса стабілізується й стане більш пружною, зате печиво збереже ніжну текстуру і не пересохне.

Відеоверсія рецепту:

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