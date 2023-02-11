Загорілася постіль: на Одещині у будинку трагічно загинув чоловік

Під час пожежі у приватному будинку в Березівському районі загинув 28-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

За інформацією рятувальників, загорілася постіль у будинку та речі поряд. Загинув син господаря приміщення. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Рівненській області у житловому будинку спалахнула пожежа. На місці трагедії знайшли тіла чоловіка та його співмешканки.

А у селищі Дніпровське, що в Дніпропетровській області, 33-річна жінка з 3-річною дитиною загинули в пожежі у власному будинку. 37-річний чоловік отримав численні опіки тіла та дивом залишився живий.

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