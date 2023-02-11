Загорелась постель: в Одесской области в доме трагически погиб мужчина

Во время пожара в частном доме в Березовском районе погиб 28-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, загорелась постель в доме и вещи рядом. Погиб сын хозяина помещения. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Ровенской области в жилом доме начался пожар. На месте трагедии нашли тела мужчины и его сожительницы.

А в поселке Днепровское в Днепропетровской области 33-летняя женщина с 3-летним ребенком погибли в пожаре в собственном доме. 37-летний мужчина получил многочисленные ожоги тела и чудом остался в живых.

В Запорожье масштабный пожар на предприятии

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