В Ровенской области нашли мертвыми мужчину и женщину: подробности

Дом супругов сгорел.
На хуторе возле села Белое Владимирецкой ТГ Варахского района Ровенской области в жилом доме вспыхнул пожар. На месте трагедии нашли тела мужчины и его сожительницы.
Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.
Пожар на хуторе 10 декабря был замечен местными жителями. К тому времени дом почти полностью сгорел. На месте трагедии нашли тела двух человек — 52-летнего мужчины и его 48-летней сожительницы.
Спасателей на место происшествия не вызвали. Полиция устанавливает причины пожара и расследует смерть двух человек.
Другие происшествия в Украине
В Оболонском районе Киева в воскресенье, 11 декабря, раздался взрыв в многоэтажке. Он произошел в одной из квартир на девятом этаже на кухне. Жилье, где произошел инцидент, проверили, к счастью, никто не пострадал.
Случаев пожаров и отравлений угарным газом в начале холодов стало больше в Украине. В частности, в Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина, в Богородчанской территориальной общине угорела 12-летняя девочка.
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