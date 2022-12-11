В Ровенской области нашли мертвыми мужчину и женщину: подробности

На хуторе возле села Белое Владимирецкой ТГ Варахского района Ровенской области в жилом доме вспыхнул пожар. На месте трагедии нашли тела мужчины и его сожительницы.

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.

Пожар на хуторе 10 декабря был замечен местными жителями. К тому времени дом почти полностью сгорел. На месте трагедии нашли тела двух человек — 52-летнего мужчины и его 48-летней сожительницы.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Спасателей на место происшествия не вызвали. Полиция устанавливает причины пожара и расследует смерть двух человек.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Другие происшествия в Украине

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 11 декабря, раздался взрыв в многоэтажке. Он произошел в одной из квартир на девятом этаже на кухне. Жилье, где произошел инцидент, проверили, к счастью, никто не пострадал.

Случаев пожаров и отравлений угарным газом в начале холодов стало больше в Украине. В частности, в Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина, в Богородчанской территориальной общине угорела 12-летняя девочка.

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