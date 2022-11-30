На Прикарпатье угорели три человека, среди них – 12-летняя девочка

Неправильная эксплуатация газовой плиты и обогревательных приборов привела к смерти сразу трех человек.

В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина, а в Богородчанской территориальной громаде угорела 12-летняя девочка.

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

"29 ноября на линию "102" поступило сообщение от спасателей о том, что в селе Горохолино горит жилой дом. Установлено, что в результате возгорания и частичного задымления дома, погибла 12-летняя девочка. На момент пожара школьница находилась в доме сама", – говорится в сообщении.

Как удалось предварительно выяснить следователям, пожар возник вследствие неправильной эксплуатации газовой плиты, одна из конфорок была включена. Что из дома идет дым, первыми увидели соседи. Они вытащили несовершеннолетнюю из задымленного дома, вызвали скорую помощь, но спасти ребенка так и не удалось.

В тот же день к правоохранителям Ивано-Франковского районного управления полиции поступило сообщение о гибели еще двух человек — 89-летней пенсионерки и 27-летнего мужчины. Оба проживали в частном доме. Как выяснили следователи, причина смерти – угарный газ, который, вероятно, накапливался из-за неисправности обогревательных приборов.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 с отметкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Правоохранители напоминают жителям Ивано-Франковской области, угарный газ — "невидимый убийца" без цвета и запаха. Определить его уровень концентрации в помещении можно с помощью специальных приборов. Полиция Прикарпатья рекомендует установить в домах сигнализаторы загазованности. Чтобы уберечь себя от опасности проверяйте исправность газовых приборов перед эксплуатацией. Обязательно напомните детям правила противопожарной безопасности", — отметили в полиции.

Отравление угарным газом на Прикарпатье

В Снятинском районе Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу госпитализировали 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца.

По информации Департамента здравоохранения, на Прикарпатье только за ноябрь зафиксировали 11 случаев отравлений угарным газом.

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