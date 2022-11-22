В частном доме в Одесской области нашли троих мертвых мужчин

Пожарные обнаружили в доме тела трех мужчин в возрасте 53 и 55 лет. Личность третьего устанавливают.

В городе Раздельная Одесской области в частном доме по улице Южной нашли трех мертвых мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"21.11. 2022 г. в 20:40 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. По прибытию спасателями установлено возгорание крыши одноэтажного частного жилого дома. Во время проведения разведки в доме обнаружены тела 3-х человек (мужчины): 1969 и 1967 годов, личность третьего погибшего устанавливается", — говорится в сообщении.

В 22:10 пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 м. кв. В результате пожара уничтожено покрытие и перекрытие дома. Что стало причиной пожара – устанавливают специалисты.

"На месте оказывали помощь родным погибших психологи ГСЧС. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 12 спасателей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Китае в результате пожара на предприятии погибли более 30 человек. Причины возгорания там до сих пор устанавливают.

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