Отключения света в Украине 22 ноября: график ДТЭК

Сегодня свет будут отключать по графикам.

Во вторник, 22 ноября, во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения света по графикам. Экстренные (аварийные) отключения не прогнозируются.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Однако из-за значительных повреждений энергосистемы возможны экстренные отключения вне графика, предупредили в ДТЭК. Если у "Укрэнерго" будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему, об этом сообщат дополнительно.

Графики отключения света в Украине:

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Напомним, что отключение света в Украине происходит в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Электроэнергия у потребителей отсутствует обычно не более четырех часов подряд. Такого временного промежутка энергетикам хватает для проведения ремонтных работ, уменьшаться он пока не будет.

Полный блекаут: чем заняться, когда отсутствует свет

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