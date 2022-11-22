Відключення світла в Україні 22 листопада: графік ДТЕК

Сьогодні світло відключатимуть за графіками.
У вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України застосовуватимуть планові відключення світла за графіками. Екстрені (аварійні) відключення не прогнозуються.
Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".
Однак через значні пошкодження енергосистеми можливі екстрені відключення поза графіком, попередили в ДТЕК. Якщо в "Укренерго" буде необхідність додатково збалансувати енергосистему, про це повідомлять додатково.
Графіки відключення світла в Україні:
Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Нагадаємо, що відключення світла в Україні відбуваються в результаті російських обстрілів енергетичної інфраструктури України. Електроенергія у споживачів відсутня зазвичай не більше, ніж чотири години поспіль. Такого часового проміжку енергетикам вистачає для проведення ремонтних робіт, зменшуватись він поки не буде.
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