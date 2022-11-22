Відключення світла в Україні 22 листопада: графік ДТЕК

У вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України застосовуватимуть планові відключення світла за графіками. Екстрені (аварійні) відключення не прогнозуються.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Однак через значні пошкодження енергосистеми можливі екстрені відключення поза графіком, попередили в ДТЕК. Якщо в "Укренерго" буде необхідність додатково збалансувати енергосистему, про це повідомлять додатково.

Графіки відключення світла в Україні:

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Нагадаємо, що відключення світла в Україні відбуваються в результаті російських обстрілів енергетичної інфраструктури України. Електроенергія у споживачів відсутня зазвичай не більше, ніж чотири години поспіль. Такого часового проміжку енергетикам вистачає для проведення ремонтних робіт, зменшуватись він поки не буде.

Повний блекаут: чим зайнятися, коли відсутнє світло

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