Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла в Україні 21 листопада: графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
292
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відключення світла в Україні 21 листопада: графік ДТЕК

Фото: Getty Images

Аварійних відключень сьогодні не прогнозують.

У понеділок, 21 листопада, по всій Україні застосовуватимуть планові стабілізаційні відключення світла. Аварійні обмеження електропостачання не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначимо, що відключення світла в Україні відбуваються в результаті російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Графіки відключення світла в Україні:

Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.

Нагадаємо, наразі стабілізація української енергосистеми України розрахована на відключення світла по чотири години поспіль. Такого часового проміжку вистачає для ремонтних робіт, однак зменшуватись вони поки не будуть.

Відключення на дні і тижні: українців морально готують до надскланої зими

Відключення на дні і тижні: українців морально готують до надскланої зими

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
292
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація