Відключення світла в Україні 21 листопада: графік ДТЕК

Аварійних відключень сьогодні не прогнозують.
У понеділок, 21 листопада, по всій Україні застосовуватимуть планові стабілізаційні відключення світла. Аварійні обмеження електропостачання не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
Зазначимо, що відключення світла в Україні відбуваються в результаті російських обстрілів енергетичної інфраструктури.
Графіки відключення світла в Україні:
Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Нагадаємо, наразі стабілізація української енергосистеми України розрахована на відключення світла по чотири години поспіль. Такого часового проміжку вистачає для ремонтних робіт, однак зменшуватись вони поки не будуть.
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