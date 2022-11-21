Відключення світла в Україні 21 листопада: графік ДТЕК

Аварійних відключень сьогодні не прогнозують.

У понеділок, 21 листопада, по всій Україні застосовуватимуть планові стабілізаційні відключення світла. Аварійні обмеження електропостачання не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначимо, що відключення світла в Україні відбуваються в результаті російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Графіки відключення світла в Україні:

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Нагадаємо, наразі стабілізація української енергосистеми України розрахована на відключення світла по чотири години поспіль. Такого часового проміжку вистачає для ремонтних робіт, однак зменшуватись вони поки не будуть.

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