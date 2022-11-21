Отключения света в Украине 21 ноября: график ДТЭК

Аварийные отключения сегодня не прогнозируются.

В понедельник, 21 ноября, по всей Украине будут применяться плановые стабилизационные отключения света. Аварийные ограничения электроснабжения не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отметим, что отключения света в Украине происходят в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Графики отключения света в Украине:

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Напомним, стабилизация украинской энергосистемы Украины рассчитана на отключение света по четыре часа подряд. Такого временного промежутка достаточно для ремонтных работ, однако уменьшаться они пока не будут.

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