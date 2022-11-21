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Отключения света в Украине 21 ноября: график ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2864
Время на прочтение
1 мин
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Отключения света в Украине 21 ноября: график ДТЭК

Фото: Getty Images

Аварийные отключения сегодня не прогнозируются.

В понедельник, 21 ноября, по всей Украине будут применяться плановые стабилизационные отключения света. Аварийные ограничения электроснабжения не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отметим, что отключения света в Украине происходят в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Графики отключения света в Украине:

Чтобы просмотреть график отключения в вашем городе или области, нажмите на нужный регион.

Напомним, стабилизация украинской энергосистемы Украины рассчитана на отключение света по четыре часа подряд. Такого временного промежутка достаточно для ремонтных работ, однако уменьшаться они пока не будут.

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Дата публикации
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