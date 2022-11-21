Отключения света в Украине 21 ноября: график ДТЭК

Аварийные отключения сегодня не прогнозируются.
В понедельник, 21 ноября, по всей Украине будут применяться плановые стабилизационные отключения света. Аварийные ограничения электроснабжения не прогнозируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Отметим, что отключения света в Украине происходят в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Графики отключения света в Украине:
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- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
Напомним, стабилизация украинской энергосистемы Украины рассчитана на отключение света по четыре часа подряд. Такого временного промежутка достаточно для ремонтных работ, однако уменьшаться они пока не будут.
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