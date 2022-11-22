Ситуація для окупантів на Луганщині значно погіршилася - ISW

Сильний дощ і брудна погода на сході України майже зупинили та уповільнили російські наземні але не зупинили українське просування.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

20 листопада російські війська не проводили жодних наземних операцій у Куп’янському напрямку на північний захід від Сватового, ймовірно, через нездатність російських військ впоратися з погіршенням погодних умов.

Генштаб України повідомив, що українські війська 20 і 21 листопада відбили російські атаки на напрямках Лиман і Кремінна-Лисичанськ і знищили російську техніку поблизу Сиротиного (приблизно 25 км на південний схід від Кремінної).

Офіційні особи так званої "ЛНР" стверджували, що 20 і 21 листопада українські сили здійснили ракетні обстріли поблизу Кремінної та Алчевська Луганської області (приблизно 75 км на південний схід від Кремінної).

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська знищили українські командні пункти в Лимані та Шевченкове (35 км на захід від Куп’янська) і зірвали українські наземні атаки поблизу Куземівки (приблизно 13 км на північний захід від Сватового), Кремінної та Куп’янська, спричинивши втрати в українській живій силі та техніці 21 листопада.

У Міноборони РФ також повідомили, що 19, 20 і 21 листопада російські війська артилерійським вогнем відтіснили українські сили на коломийчихському напрямку та знищили українську живу силу і техніку на лиманському напрямку. Зокрема, 20 чи 21 листопада Міноборони Росії не повідомило про якісь значні оперативні здобутки.

Український Генштаб повідомив, що 20 і 21 листопада російські війська продовжували обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту від Куп’янська до півдня від Кремінної.

Російські війська продовжували захищати свої позиції вздовж ліній наступу та зміцнювати тилові райони в Луганській області деморалізованими військами від Херсона 20 і 21 листопада. Міністерство оборони Великої Британії (МОВ Великобританії) повідомило, що російські війська продовжували віддавати перевагу будівництву оборонних позицій на сході України.

Російські офіційні джерела стверджували, що 20 і 21 листопада російські війська «стійко тримають оборону» на лінії Сватове-Кремінна, зміцнювали оборону, будуючи зуби дракона вздовж лінії фронту в напрямку Сватове та поблизу Попасної, Луганськ (приблизно 47 км на південь від Кремінної). Офіційні джерела МО Великої Британії та України повідомили, що російські сили продовжували зміцнювати тилові райони Луганської області деморалізованими, погано навченими мобілізованими резервістами, які, ймовірно, прибули з Херсону.

Міноборони Великої Британії також повідомило, що російська лінія наступу на сході України, ймовірно, є оперативно вразливим флангом російських сил. Офіційний представник ЛНР Родіон Мірошник 21 листопада повідомив, що за останній тиждень ситуація з обороною російських військ у Луганській області «явно погіршилася».

"Звіти підтверджують попередні оцінки ISW про те, що російські військові намагаються покращити свої оборонні та наступальні можливості на сході України, перекидаючи мобілізовані війська з Херсона, але що російські військові не досягли значного оперативного прогресу через низький моральний дух і брак кваліфікованого персоналу", - зазначають у звіті.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили про передумови для операції з деокупації Луганщини. Окупанти на Луганщині встигли підготуватися в інженерному плані.

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