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Росія випустила 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія випустила 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Масштаби руйнувань з'ясовуються.

У ніч проти 22 листопада російська армія випустила майже 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти вдарили з "Градів" та важкої артилерії по селам Марганецької громади. Загиблих та поранених немає.

Працівники ДСНС станом на ранок проводять обстеження уражених територій. Деталі обстрілів та масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, російські військові минулої ночі били по трьох громадах на Дніпропетровщині: Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Тоді вони також скерували туди майже 60 снарядів. Поранення отримав чоловік. 

Обстріл регіонів 21 листопада: рашисти гатять по Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Сумщині

Обстріл регіонів 21 листопада: рашисти гатять по Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Сумщині

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Дата публікації
Перегляди
492
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