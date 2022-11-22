Россия выпустила 60 снарядов по Днепропетровщине за ночь

В ночь на 22 ноября российская армия выпустила почти 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по селам Марганецкой громады. Погибших и раненых нет.

Работники ГСЧС по состоянию на утро проводят обследование пораженных территорий. Детали обстрелов и масштабы разрушений выясняются.

Напомним, российские военные минувшей ночью били по трем громадам на Днепропетровщине: Никопольской, Марганецкой и Мировской. Тогда они направили туда почти 60 снарядов. Ранение получил один мужчина.

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