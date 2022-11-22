"Сливал" позиции ВСУ в Славянске: задержан путинский сторонник

Предателя отправили под стражу.
Жителя Славянска подозревают в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Установлено, что в ноябре 2022-го предатель с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщения о местоположениях личного состава, автотранспорта и военной техники Вооруженных сил Украины, а также о размещении блокпоста на территории города.
После совершенного путинского поклонника разоблачили и задержали правоохранители. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Как сообщалось, в Донецкой области СБУ задержала двух российских агентов. Один из них добровольно согласился передавать информацию о передвижении ВСУ террористу Игорю Гиркину-Стрелкову. Он собирал информацию о передвижении военной техники и местах дислокации ВСУ в городе Славянске.
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