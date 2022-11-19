В Херсоне нашли списки правоохранителей-предателей – ГБР

Государственное бюро расследований после освобождении Херсона нашло списки правоохранителей, которые перешли на сторону врага и сотрудничали с ним.

Об этом сообщает пресс-служба UБР.

"Правоохранители, которые перешли на сторону врага, бежали из освобожденного Херсона так быстро, что оставили в офисе неопровержимые доказательства своей государственной измены. Выявлен "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области. Отдельно найдены полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантами-полицейскими. Позывные заслуживают особого внимания. Предатели выбрали себе такие: "Дукалис", "Кобра", "Джокер", "Киллер", "Купец", "Мать", "Вано", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, предатель с позывным "Вано" — это бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области, которому уже заочно уведомлено о подозрении в государственной измене.

Как сообщают правоохранители, он лично, совместно с представителями оккупационных властей и военными РФ, участвовал в обысках у сотрудников полиции и изъятии имеющегося у них огнестрельного оружия и боеприпасов.

Всем фигурантам готовится заочное уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111).

Освобождение Херсона

Украинские военные вернули контроль над Херсоном 11 ноября. В городе продолжаются стабилизационные мероприятия. Коммунальщики смогут приступить к возобновлению критической инфраструктуры сразу после разминирования.

В Херсоне открылись первые Пункты несокрушимости – специально обустроенные палатки, где люди смогут согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефоны и воспользоваться Интернетом. В городе постепенно возобновляют работу украинские мобильные операторы.

14 ноября в Херсон приехал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства принял участие в официальной церемонии поднятия флага Украины.



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