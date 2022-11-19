Очереди на украинских границах: где образовались самые большие пробки

В пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет вообще.

В субботу утром, 19 ноября, перед пунктами пропуска с соседними странами на выезд из Украины выстроились очереди. Скопились автомобили, пешеходы и автобусы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Самые большие очереди образовались на границе с Польшей:

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 100 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 50 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 4 автобуса, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

На украинско-словацкой границе — на "Малом Березном" и "Малых Селменцах" — очередей нет. На пункте пропуска "Ужгород" есть 25 легковушек, а автобусы и пешеходы отсутствуют.

На границе с Венгрией на КПП "Тиса" застряли 20 автомобилей. На "Звонковое", "Косино", "Лужанка" и "Вилок" очередей нет.

На румынской границе из очереди есть только на пункте пропуска "Порубное", где собралось 50 автомобилей. Между тем в пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет вообще.

Как сообщалось, Украина продолжает строить стену на границе с Беларусью. В Волынской области уже построили стену на трех километрах украинско-белорусской границы. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Похожие работы продолжаются и в Ровенской и Житомирской областях.

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