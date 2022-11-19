Черги на українських кордонах: де утворилися найбільші затори

У пунктах пропуску на молдовському напрямку черг немає узагалі.

У суботу зранку, 19 листопада, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України утворилися черги. Скупчилися автомобілі, пішоходи та автобуси.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільші черги утворилися на кордоні з Польщею:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 100 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 50 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а, 4 автобуси, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

На українсько-словацькому кордоні - на "Малому Березному" та "Малих Селменцях" - черг немає. На пункті пропуску "Ужгород" є 25 легковиків, а автобуси та пішоходи відсутні.

На кордоні з Угорщиною на КПП "Тиса" застрягли 20 автомобілів.На "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" і "Вилок" черг немає.

На румунському кордоні з черга є лише на пункті пропуску "Порубне", де зібралося 50 автомобілів. Тим часом у пунктах пропуску на молдовському напрямку черг немає узагалі.

Як повіідомлялося, Україна продовжує будувати стіну на кордоні з Білоруссю. У Волинській області вже звели стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону. Це - рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Схожі роботи тривають також і у Рівненській та Житомирській областях.

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