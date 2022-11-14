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Де в Україні зажди є світло: з'явилася мапа місць, що працюють під час віялових відключень

Дата публікації
Перегляди
2022
Час на прочитання
1 хв
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Де в Україні зажди є світло: з'явилася мапа місць, що працюють під час віялових відключень

Заклади, що працюють коли немає світла

Подивитись, які заклади країни працюють під час відключень електроенергії, можна на інтерактивній мапі

Під час аварійних та віялових відключень світла багато  закладів зупиняють роботу. Проте частина з них зуміли розв'язати проблему з постачанням електрики та  продовжують працювати 

 Для зручності громадян ЛУН місто" розробив інтерактивну мапу на якій можна перевірити, які  заклади мають автономне живлення і працюють навіть під час відключення світла.

Тут можна подивитись, які  кафе, магазини, коворкінги, кав’ярні, перукарні, аптеки, заправки, поштові відділення, медичні центри  тощо працюють незалежно від віялових відключень. Мапа постійно оновлюється.

Мапа закладів, що працюють коли немає світла / ©
Мапа закладів, що працюють коли немає світла

Для того, щоб заклад з'явився на мапі, власники повинні заповнити анкету.

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Дата публікації
Перегляди
2022
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