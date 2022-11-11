Рів, насип та залізобетонний паркан: Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю (фото)

Таку ж стіну побудують на кордоні з Росією.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

У Волинській області вже звели стіну на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону. Це - рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Тимошенко наголосив, що це ще не все, проте додав, що деталей поки не повідомлятимуть.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Схожі роботи тривають також і у Рівненській та Житомирській областях. Після деокупації всієї української території таку ж стіну побудують на кордоні з Росією.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

"Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією росії. Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу", - написав Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого російські окупаційні війська з території Білорусі рушили на Київ. Також з Білорусі російські терористи регулярно обстрілюють Україну ракетами.

Самопроголошений президент Лукашенко визнав, що його держава бере участь у війні проти України на боці Росії. У генштабі ЗСУ вважають, що Росія та Білорусь продовжує спільне розгортання угруповання військ на білоруській території, які можуть залучити на Волинському та Поліському напрямках.

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