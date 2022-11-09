Американський генерал розповів, чи відкриє Лукашенко другий фронт проти України

Напад на Україну з Білорусі сьогодні є малоймовірним. Якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю 24 каналу.

"Білорусь не вступить у війну. Вони не зможуть нічого зробити. 10 БТГ, які вони мають, в рази гірші від російських, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомоги власних сил. Але це будуть свіжомобілізовані сили, а не ветерани", - заявив американський генерал.

Годжес висловив сумнів, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза:

"Лукашенко робить те, що має, щоб утримати якусь видимість незалежності. Я вірю в те, що він знає - якщо він пошле свої війська на війну з Україною, то всередині самої Білорусі почнеться повстання. Не думаю, що білоруси мають хоч якесь бажання битися проти українських сил".

На його думку, з Білорусі росіяни можуть хіба що запускати ракети та дрони.

"Наземний наступ ви побачите. За ситуацією стежить не лише українська розвідка, але й американська і британська. Не буде якимсь сюрпризом, якщо вони почнуть стягувати сили. Думаю, що напад маловірогідний", - заявив Годжес.

Нагадаємо, до Білорусі прибувають ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ "союзної держави".

Головне управління розвідки Міноборони України ще в вересні оприлюднило дані, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ.

Водночас у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ. Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що в РБ першочергово призиватимуть військових зі спеціальностями, які є дефіцитними в російській армії.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив готовність допомагати окупантам, але свою армію кидати в бій не квапиться.

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