Американский генерал рассказал, откроет ли Лукашенко второй фронт против Украины

Нападение на Украину из Беларуси сегодня маловероятно. Если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.

Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью 24 каналу.

"Беларусь не вступит в войну. Они не смогут ничего сделать. 10 БТГ, которые они имеют, в разы хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но это будут свежемобилизованные силы, а не ветераны", — заявил американский генерал.

Ходжес выразил сомнение, что из Беларуси может прийти какая либо серьезная угроза:

"Лукашенко делает то, что должен, чтобы удержать какую-то видимость независимости. Я верю в то, что он знает — если он пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Не думаю, что у белорусов есть хоть какое-то желание биться против украинских сил".

По его мнению, из Беларуси россияне могут разве что запускать ракеты и дроны.

"Наземное наступление вы увидите. За ситуацией следит не только украинская разведка, но и американская и британская. Не будет каким-то сюрпризом, если они начнут стягивать силы. Думаю, что нападение маловероятно", — заявил Ходжес.

Напомним, в Беларусь прибывают эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск "союзного государства".

Главное управление разведки Минобороны Украины еще в сентябре обнародовало данные, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

В то же время в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в РБ в первую очередь будут призывать военных со специальностями, дефицитными в российской армии.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил готовность помогать оккупантам, но свою армию бросать в бой не торопится.

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